На дом семьи знаменитого дрессировщика цирка Никулина напали грабители с ножами

Дрессировщики Виктор и Ольга Кудрявцевы. Фото: circusnikulin.ru

Несколько дней назад в дом дрессировщиков Виктора и Ольги Кудрявцевых в подмосковном Одинцово ворвались неизвестные. Всё произошло ранним утром, дома находилась только их дочь, 40-летняя Наталья. Женщина спала и не сразу услышала, как по дому кто-то ходит. Когда она всё же открыла глаза, перед ней стоял мужчина, вооруженный ножом.

Наталья сильно испугалась и попыталась убежать, но мужчина догнал её и силой затолкал в одну из комнат. Через дверь женщина слышала шаги, ей казалось, что грабителей было несколько и они что-то искали в доме. Наталья нашла телефон и позвонила в полицию, на место сразу же направили наряд. Оперативникам удалось задержать одного из грабителей на месте преступления.

— Удалось задержать 35-летнего мужчину, уроженца Армении, который на территории РФ регистрации не имеет. По предварительным данным, задержанный совместно с неустановленным лицом проник в дом, где применяя насилие и используя в качестве оружия нож, совершил нападение на заявителя, похитив денежные средства. Ущерб составил 611955 рублей, — сообщил источник.

На задержанного уже завели уголовное дело по статье "Разбой". Теперь полиция выясняет, был ли у него подельник.

70-летний Виктор Кудрявцев — народный артист России, его 58-летняя супруга Ольга — заслуженная артистка России, большую часть жизни их семья посвятила цирку, многие годы артисты дрессируют медведей и выступают с ними на манеже легендарного цирка на Цветном Бульваре. Работать туда Виктора Кудрявцева пригласил сам Юрий Никулин, увидев однажды его выступление, актёр не смог пройти мимо талантливого дрессировщика. И с 1988 года Кудрявцев начал выступал в цирке на Цветном. Позже к нему присоединилась и его супруга Ольга. Вместе они создали уникальную программу "Медведи на автомобиле", её называли визитной карточкой цирка.

Большую часть жизни семья Виктора и Ольги Кудрявцевых посвятила цирку на Цветном Бульваре. Фото: circusnikulin.ru

Труд дрессировщика всегда сопряжен с опасностью, несколько раз Виктор Кудрявцев становился жертвой своих воспитанников, медведи набрасывались на него на гастролях в Японии, и в стенах родного цирка. После одного из них артисту наложили 19 швов. Но каждый раз дрессировщики возвращались к работе. Несколько лет назад у Ольги Кудрявцевой обнаружили онкологию, артистка пережила тяжелую операцию, 12 курсов химиотерапии и снова вернулась на сцену.