Самые яркие пары «Кинотавра-2021»: Похудевший Цыганов с элегантной Снигирь и Деревянко с любимой блондинкой

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году «Кинотавр» не особо богат на звёздные лица. Многие артисты не прилетели, поскольку для пропуска на кинофестиваль необходимо было вакцинироваться.

Плюс погода не балует. В Сочи прошёл нешуточный ураган, дождь шумит за окном. Поэтому ограниченный круг знаменитостей, кто все-таки добрался до фестиваля, заседает в кино, отсматривает конкурсные фильмы.

Поскольку список звёзд не богат, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь на ковровой дорожке встретили, как Бреда Питта и Анджелину Джоли.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цыганов заметно постройнел, Снигирь, как всегда, элегантна.

- Ой, дайте спокойно чай попить, - важно отмахивается от папарацци, притомившийся от внезапного внимания «акул пера» Цыганов.

Актёр спокойно вздохнул, когда на смену их Снигирь паре выплыл Павел Деревянко с очередной блондинкой.

Павел Деревянко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как известно, Павел недавно развёлся и любит появляться в свете с длинноногими и как правило, блондинистыми дамами.

Правда, судя по всему, отношения с красоткой у артиста пока не сказать, что серьёзные.

- Ну, смысл нас фотографировать, опять ерунду понапишите, - прошипел на репортёров Деревянко.

Руслан Панов и Екатерина Шпица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Звезда сериалов Екатерина Шпица по несколько раз в день меняет наряды. Один эффектнее другого. Но киномачо тут ничего не светит. Рядом с актрисой ее муж-фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов.

Юрий Борисов и Анна Шевчук Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ныне модный актёр Юрий Борисов, который представлен в каждом втором фильме «Кинотавра», милуется на ковровой дорожке со своей супругой Анной Шевчук.

Другие же гости фестиваля в отсутствии вторых половин тоже бродят парами.

Сергей Бурунов нашел компанию в лице Нонны Гришаевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так, Сергей Бурунов нашел компанию в лице Нонны Гришаевой. А Ксению Раппопорт сопровождает на дорожке актер и режиссёр Григорий Добрыгин.