Самые яркие пары «Кинотавра-2021»: Похудевший Цыганов с элегантной Снигирь и Деревянко с любимой блондинкой

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В этом году «Кинотавр» не особо богат на звёздные лица. Многие артисты не прилетели, поскольку для пропуска на кинофестиваль необходимо было вакцинироваться.
Плюс погода не балует. В Сочи прошёл нешуточный ураган, дождь шумит за окном. Поэтому ограниченный круг знаменитостей, кто все-таки добрался до фестиваля, заседает в кино, отсматривает конкурсные фильмы.
Поскольку список звёзд не богат, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь на ковровой дорожке встретили, как Бреда Питта и Анджелину Джоли.
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Цыганов заметно постройнел, Снигирь, как всегда, элегантна.
- Ой, дайте спокойно чай попить, - важно отмахивается от папарацци, притомившийся от внезапного внимания «акул пера» Цыганов.
Актёр спокойно вздохнул, когда на смену их Снигирь паре выплыл Павел Деревянко с очередной блондинкой.
Павел Деревянко
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Как известно, Павел недавно развёлся и любит появляться в свете с длинноногими и как правило, блондинистыми дамами.
Правда, судя по всему, отношения с красоткой у артиста пока не сказать, что серьёзные.
- Ну, смысл нас фотографировать, опять ерунду понапишите, - прошипел на репортёров Деревянко.
Руслан Панов и Екатерина Шпица
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Звезда сериалов Екатерина Шпица по несколько раз в день меняет наряды. Один эффектнее другого. Но киномачо тут ничего не светит. Рядом с актрисой ее муж-фотограф и фитнес-тренер Руслан Панов.
Юрий Борисов и Анна Шевчук
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ныне модный актёр Юрий Борисов, который представлен в каждом втором фильме «Кинотавра», милуется на ковровой дорожке со своей супругой Анной Шевчук.
Другие же гости фестиваля в отсутствии вторых половин тоже бродят парами.
Сергей Бурунов нашел компанию в лице Нонны Гришаевой
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Так, Сергей Бурунов нашел компанию в лице Нонны Гришаевой. А Ксению Раппопорт сопровождает на дорожке актер и режиссёр Григорий Добрыгин.