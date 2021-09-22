Расследование, за которым следит вся Америка: Пара блогеров отправилась в путешествие, из которого вернулся только один

Габби Петито и Брайан Лондри вели блог о своем путешествии по стране. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пустой фургон, молчащий телефон и авто-путешествие, из которого вернулся только один - так могла бы начинаться детективная книга, но на самом деле это – трагическая реальность, финал которой уже известен. Америка десять дней наблюдала за поисками пропавшей блогерши, и на днях ФБР наконец-то обнаружило тело.

УМЕНЬШИТЬ ЖИЗНЬ ДО РАЗМЕРОВ ФУРГОНА

Путешествия в фургоне в Америке особенно популярны. Чтобы отправиться в такое, много денег не нужно: фургончик со всем необходимым можно арендовать по сходной цене. 22-летняя Габби Петито и ее жених Брайан Лондри решили не просто посмотреть свою страну, но и демонстрировать ее тем, кто в такое путешествие отправиться не может. Арендовали фургон – Ford Transit белого цвета, и завели блоги – о приключениях было решено рассказывать в Инстаграме, Тиктоке и на YouTube. Жизнь в фургоне была вполне комфортабельна – в «Форде» есть кровать, книжный шкаф (а он и не в каждой квартире найдется), небольшая кухня и даже полки, на которые Габби для уюта поставила любимые фотографии.

- Уменьшить нашу жизнь до размеров этого маленького фургона - лучшее решение в жизни. Мы используем каждый дюйм, при этом сохраняя минимализм. Отказаться от большого пространства, чтобы каждый день просыпаться на природе - вовсе никакая не жертва, - писал Брайан в блоге.

Для путешествия пара арендовала небольшой по американским меркам фургон Ford Transit. Фото: YouTube

Подписчиков у пары, которая вместе около двух лет, было немного – около 40 тысяч. Но это позволяло не работать и надеяться, что со временем цифра поползет вверх. Так, кстати, и вышло – но уверены, если бы Габби и ее семья знали, каким путем, ни за что бы не согласились на такое.

В фургончике нашлось место даже для книжной полки. Фото: YouTube

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ТОБОЙ - МЕЧТА»

Габби и Брайан хоть и встречались всего два года, друг друга знали с детства – вместе учились в школе. Дружба, как часто бывает, вылилась во что-то большее – в 2019 году они стали встречаться, и Габби переехала от родителей, из Нью-Йорка в Норт-Порт во Флориде – они вместе жили там с родственниками Лондри. Тогда же пара и начала вместе путешествовать. Правда, если до отношений девушка летала на теплые пляжи, в Кроста-Рику или на Багамы, то с Брайаном они выбирали свою страну.

В одном из путешествий год назад Брайан сделал Габби предложение. Разумеется, девушка приняла кольцо и посвятила событию пост в Инстаграме, признавшись, что каждый день с Лондри – мечта.

Пожениться они так и не успели – летом 2021 года пара решила отправиться в большое путешествие, из которого вернулся только молчащий Брайан.

Конечно же, путешествие должно было принести не только новые впечатления – пара снимала все вокруг, чтобы делиться с подписчиками, которых наконец-то становилось больше. В начале июля они показывали восточное побережье США, а позже перебрались на западное. Картинки со свободолюбивым хэштегом #vanlife (жизнь в фургоне) запросто могут вызвать зависть, ведь на них – счастливая пара с лучащимися улыбками и идеальными отношениями. Но сказка разбилась в начале осени.

Пожениться молодые люди так и не успели. Фото: YouTube

Сначала девушка перестала отвечать родителям на телефон. Последний раз Габби разговаривала с мамой 25 августа, а сообщение писала 30-го (правда, родители не уверены, что это была именно она). Последний пост в инстаграме девушки появился 26 августа: в нем улыбающаяся Габби держит в руках вязаную тыковку и желает «Счастливого Хэллоуина». Это – последняя весточка от девушки. Сейчас под фотографиями – тысячи комментариев с жуткими версиями о пропаже блогерши:

«Мне кажется странным, что именно этот пост – последний. И еще здесь нет хэштегов, хотя они есть под любым другим постом. Не уверена, что это она запостила такое», «Ее волосы слишком белые на этих фото, в отличие от других последних снимков. Наверное, это старые фотографии, которые выложила не она», «Габби лайкала каждый пост своего бойфренда с тех пор, как у него появился инстаграм, но 18 июля это прекратилось. На что точно стоит обратить внимание, ведь это имеет смысл».

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

Брайан – главный подозреваемый, и не важно, говорим мы о ФБР, родителях Габби или детективах в интернете (да-да, нашлись и такие – пропажу девушки расследуют интернет-пользователи. Они якобы даже отыскали фото других путешественников, на заднем плане которого лежит Габби и часть ее вещей – правда, подлинность фотографии не доказана). Но официальные обвинения не выдвинуты, да и не могут быть – полиция еще не определилась, кто же в этой ситуации Брайан – свидетель или причастный к преступлению.

Сам Лондри молчит с тех пор, как вернулся из путешествия. За него сухие комментарии раздает адвокат Стив Бертолино:

- По опыту, партнеры часто становятся первыми, на кого падает подозрение правоохранительных органов в таких ситуациях. И стандартное предупреждение «любое слово будет использовано против вас» верно, независимо от того, имел ли мой клиент хоть какое-то отношение к исчезновению госпожи Петито. Семья Лондри надеется, что поиск госпожи Петито увенчается успехом и она воссоединится с семьей, - только и сказал он.

Последний раз Габби разговаривала с родителями 25 августа. Фото: YouTube

О том, что отношения пары далеки от тех, что на идеальных фотографиях, рассказал шериф из штата Юта: 12 августа он приехал к фургону по вызову от прохожего – тот пожаловался на «домашнее насилие». Полицейский рассказал, что в тот день Габби и Брайан сильно поссорились и даже подрались – сначала девушка ударила возлюбленного, а позже он схватил ее за лицо и толкнул. Тогда же парень рассказал полицейскому, что отношения с Габби у них испортились, стычки и споры случаются все чаще, а у девушки и вовсе начался психоз – она переживает, что жених высадит ее из фургона в опасном месте, а сам уедет.

Оба тогда признали, что случившееся точно нельзя назвать «домашним насилием» - у них просто случился нервный срыв. И полицейский лишь настоял, чтобы следующую ночь они провели отдельно друг от друга – Брайан спал в гостинице, а Габби осталась в фургоне.

10 ДНЕЙ ПОИСКОВ

Теперь же родители девушки уверены, что она переживала не просто так, и Брайан действительно оставил невесту в диких условиях. Полиция понимает, что внести ясность может только Лондри, но заставить его говорить не могут – из-за непонятного статуса. У некоторых была еще версия – пожалуй, самая позитивная. Многие были уверены, что пара просто разыгрывает спектакль, чтобы набрать подписчиков. Но теперь она точно не имеет смысла.

В понедельник, спустя десять дней поисков, тело девушки все-таки нашли - в округе Тетон, штат Вайоминг. Но даже сейчас все неофициально: вскрытие только назначено, а пока – никаких официальных заявлений, несмотря на то, что на теле – одежда Габби.

Подписчики Петито, которых за последние дни стало в разы больше, уже пишут соболезнования семье и угрозы Брайану, которому, возможно, все-таки предъявят обвинения. Многие уверены, что блогер не убивал Габби руками, а просто высадил ее в дикой природе и уехал, а потом и вовсе забыл, где и как это произошло.