Полицейские, обезвредившие напавшего на пермский вуз студента, получили награды и новые звания

Офицеры полиции, которые обезвредили вооруженного студента в Перми, награждены президентом. Фото МВД РФ

Президент России Владимир Путин наградил пермских офицеров полиции, которые обезвредили вооруженного студента в Перми.

"За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить: орденом Мужества Калинина Константина Михайловича — младшего лейтенанта полиции; медалью "За отличие в охране общественного порядка" Макарова Владимира Александровича — старшего лейтенанта полиции", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отметим, что отличившимся госавтоинспекторам также досрочно получили очередные звания.

"Приказом Министра внутренних дел России Владимира Колокольцева инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми Константину Калинину досрочно присвоено очередное специальное звание "лейтенант полиции", а его напарнику старшему инспектору 1 взвода 1 роты 1 батальона полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми Владимиру Макарову – "капитан полиции" – на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по занимаемой должности. Так отмечены их смелые и решительные действия при задержании вооруженного преступника", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, утром 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров пришел на занятия в Пермский госуниверситет с помповым ружьем и начал стрелять по однокурсникам. Погибли шесть человек, пострадали более 40. Сотрудники полиции, получив сигнал от очевидцев, первыми добежали на место, действовали решительно, профессионально и грамотно.

- Пока Макаров занимался эвакуацией студентов из здания, Калинин нашел вооруженного убийцу на лестничном пролете, который вел на второй этаж. Он окликнул его: потребовал бросить оружие, но злоумышленник выстрелил в ответ. Константин имел полное право стрелять вооруженному преступнику в голову, но он решил обезвредить убийцу. Ведь на тот момент он уже убил шесть человек и 43 ранил. Полицейский попал ему в одну ногу, потом другую, чтобы обездвижить. Попал также в руку, после чего откинул от раненого оружие и оказал ему первую медицинскую помощь, - сообщили в МВД России.

Младший лейтенант полиции Константин Калинин. Фото МВД

С точки зрения следствия Калинин также действовал верно. Ведь никто тогда не знал, что заставило первокурсника Бекмансурова взять в руки оружие. Тогда еще никто не читал его сумасшедших откровений в социальных сетях. А потому нельзя было исключить, что молодого человека могли заставить взять оружие под угрозой жизни или завербовать террористы. Застрелить в таком случае убийцу - оказать услугу организаторам или заказчикам преступления.

Благодаря хладнокровию лейтенанта Константина Калинина у следствия теперь есть возможность допросить Бекмансурова, которому отняли левую голень. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства расследование обстоятельств гибели людей в результате стрельбы. Убийце шести человек грозит пожизненное заключение.

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