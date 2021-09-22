Лариса Гузеева сообщила о домогательствах режиссеров: «Я в этом аду жила. Но держу язык за зубами – вон как на Ленку Проклову все накинулись!»

Лариса Гузеева рассказала, как ее домогались в молодости зрелые режиссеры. Отказать было невозможно. Фото: кадр YouTube-шоу «Скажи Гордеевой»

62-летняя ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева никогда не скрывала, что у нее была бурная молодость. Впервые в интервью журналисту Екатерине Гордеевой в ее авторском проекте на YouTube Лариса Гузеева рассказала о домогательствах со стороны режиссеров. В годы юности у Ларисы были головокружительные романы - Гузеева признается, что все ее избранники были тоже молоды. А вот принуждение случалось со стороны мужчин-режиссеров, которые были старше и обладали властью над ней и другими актрисами.

Сейчас многие артистки вспоминают истории домогательств, которые с ними случились в молодости – тридцать-сорок лет назад. Правильно ли они делают? Лариса Гузеева ответила так: «У меня нет однозначного ответа. Но я держу язык за зубами. Я с этим живу. Я не осуждаю этих женщин. Мы с этим живем. Когда пишут в сетях: какие актрисы проститутки – сначала давали, а потом вспомнили. Я отвечаю: вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая и вы не артистка – у вас нет этого опыта. Если бы вы, например, работали бухгалтером, а к вам приставал старший бухгалтер – то вы могли бы поменять работу, сказать мужу или начальнику. И ваша карьера бы никуда не делась. А взаимосвязь артистка и режиссер – это другая история. Режиссеры в те времена имели огромную власть, могли перекрыть кислород и так далее. Поэтому вы даже не смеете открывать рот на эту тему: кто вы такая, у вас была одна проблема всю жизнь – как кому-то дать. А у красивых артисток проблема – как этих домогателей из своей жизни убрать и не потерять работу. Это вообще страшно. И когда мы сидим с подружками, то вспоминаем: «А вот этот – и к тебе тоже?» – Да. - С этим живем». Просто я никогда не расскажу об этом в жизни, потому что не хочу как все - со слезой за миллион рассказывать, что-то такое вспоминать. Конечно - было.

- У таких преступлений нет срока давности?

- Нет. Мне их не жалко (речь о режиссерах, о тех мужчинах, которые домогались артисток – прим. Авт). Это чистые упыри, которые понимали свою власть. Понимали, что девчонка 18-летняя, 20-летняя – что она слова не может сказать: она уже утверждена, ее уже снимают. Что ей делать? А он к ней ломится ночью в номер. Да. Это ад. Я в таком аду жила. И когда ты подходишь к ассистентке и с ней откровенно – просишь какой-то защиты, спрашиваешь: «Что делать?» А она тебя сдает. И потом тебе устраивают еще больший ад. Что значит «срок давности»? Он что потом исправился что ли? Женщина этого не забывает. Надо ли об этом рассказывать? (Гузеева решила не сообщать фамилий и подробностей – прим. Авт.). Вон как на Ленку Проклову все накинулись. Она слишком артистично это рассказывает – но это уже нюансы.

Лариса Андреевна пока не собирается в отличии от Елены Прокловой откровенничать на тему насильственных действий режиссеров и прочих киноначальников. Сейчас Гузеева снимается в кино – принимает предложения не часто. Но большую часть времени проводит на съемочной площадке «Давай поженимся», эту передачу она ведет 14 лет. И принимает судьбы героев близко к сердцу. Однажды так расстроилась из-за матери-героини, которая морально издевалась над взрослой дочерью – что случился гипертонический криз. Лариса Гузеева много работает, но и умеет отдыхать – недавно летала с дочкой на море.