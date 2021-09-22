Начальники Генштабов России и США встретились в Финляндии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов встретился с председателем Комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли под Хельсинки.

- В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Встреча носила конструктивный характер, - сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

По информации военного ведомства, переговоры "прошли на территории резиденции правительства Финляндии "Кёнингстедт" городе Вантаа в 40 километрах севернее финской столицы.

Контакту командующих предшествовал ряд телефонных переговоров между Герасимовым и Милли. До этого коллеги встречались в Швейцарии в декабре 2019 года.

По мнению ряда военных экспертов, встреча потребовалась, чтобы обсудить вопросы вывода войск США из Афганистана, которые оставили движению "Талибан" (запрещенная в России террористическая группировка) много современного оружия. Эти обстоятельства и годность самого оружия вызвала в профессиональном сообществе военных горячие споры.