«Привет! Привит!»: «Газпром нефть» запустила арт-проект в поддержку вакцинации

Фото: «Газпром нефть»

«Газпром нефть» и стрит-арт-проект Partisan Press объединили усилия в акции «Привет! Привит!» по поддержке вакцинации от COVID-19. Живой язык и выразительная типографика на плакатах и футболках передают эмоции сторонников вакцинации. Соавторами и носителями сообщений проекта стали сотрудники компании. Плакаты на заводах и в офисах, футболки под спецодежду и пиджак — тысячи единомышленников, разделяющих идеи вакцинации, стали участниками мотивационной кампании.

В рамках акции «Привет! Привит!» вручную изготовлены плакаты ограниченной серии. Эмоциональные фразы, набранные шрифтом середины 20 века и отпечатанные с помощью деревянных букв, винтажной краски и ручного пресса: так создаётся современное плакатное искусство на самую актуальную тему последних лет.

«Этим арт-проектом мы хотим поддержать и объединить тех, кто активно приближает возвращение к привычной жизни, построенной на прямом общении, - сообщил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. - С помощью демократичного и при этом эмоционального языка плаката мы декларируем свое отношение к вакцинации. Говорим о новой реальности, в котором слово «привит» стало таким же незаменимым, как «привет». Уровень коллективного иммунитета в «Газпром нефти» уже достиг 90%, поэтому сообщения на футболках и плакатах звучат как отрывки из личных историй наших сотрудников».

Фото: «Газпром нефть»

Отметим, что сотрудничество с Partisan Press стала частью корпоративной программы «Антивирус», которую «Газпром нефть» запустила в марте 2020 года. Программа направлена на борьбу с COVID-19, помощь медикам и волонтерам, поддержку сотрудников и партнеров компании. С весны 2021 года «Газпром нефть» помогает добровольной вакцинации сотрудников, создав прививочные центры на заводах и офисах.