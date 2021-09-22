Первое онлайн-реалити о спасении животных: Чем живут российские ветеринары

Проект "КОТ" запускает ВКонтакте первое онлайн-реалити о спасении животных — "СуперВет" Фото: Кадр видео

В России появилось первое онлайн-реалити о спасении животных — "СуперВет". Сериал рассказывает о жизни и работе молодых ветеринаров, их переживаниях, эмоциях и ежедневных трудностях.

Врачи поделятся со зрителями секретами ухода за питомцами, покажут нюансы их лечения и продемонстрируют, что нужно делать в экстренных ситуациях, когда вашему любимцу стало плохо. И, конечно же, в кадре регулярно будут появляться сами животные - от собачек и кошечек с тяжелой судьбой до уникальных рептилий.

Виктория Харламова, шеф-редактор зоозащитного СМИ "КОТ", на странице которого и выходит сериал, подчеркивает, что проект, прежде всего, о спасении и гуманном отношении. Поэтому отдельное внимание будет уделено обитателям приютов.

"Волонтеры ежедневно вызволяют из лап смерти сотни животных: находят в заброшенных подвалах, вытаскивают из-под колес автомобилей, выхаживают тех, кто пострадал от рук нерадивых хозяев. Каждый человек может помогать братьям нашим меньшим, это не так сложно. Главное — быть неравнодушным человеком", — добавила Виктория.

Первая серия совместного проекта зоозащитного СМИ "Кота" и социальной сети "Вконтакте" вышла 22 сентября на странице сообщества. В ней врачи рассказали, зачем ящерице вазелиновое масло, что такое трахеостома и зачем она вдруг понадобилась котику. Также в эпизод вошло лечение собаки после нападения других псов. Новые выпуски будут публиковаться раз в две недели.