Фейсбук ответит за «Хохлов»

Дмитрий Хохлов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Представьте, что вы футболист клуба «Ротор» и после изнурительной тренировки решили поделиться в Фейсбуке: «Сегодня Хохлов гонял до седьмого пота. Умаялся». Или вы – друг главного тренера этого клуба – выложили в Инстаграм фотографию с какого-нибудь совместного торжества: «На празднике Хохлов пил только безалкогольные напитки». А соцсеть возьми да заблокируй вас «за нарушение норм сообщества». А если точнее, то за оскорбление граждан Украины.

Дело в том, что фамилию российского футболиста и главного тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова алгоритмы Фейсбука воспринимают как пренебрежительное прозвище жителей незалежной, за которое администрация соцсети банит нещадно. Вот и сам спортсмен пожаловался на неоправданное преследование.

- Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Фейсбук и Инстаграм. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны, - поведал тренер журналистам.

Устав от постоянных блокировок, Дмитрий Хохлов отправился искать справедливости в суд. В своем иске он потребовал разблокировать все упоминания своей фамилии в постах и комментариях его аккаунтов. А моральный вред оценил аж в 150 миллионов рублей. Бей, Хохлов, спасай российский сегмент Фейсбука.