Прицел на 2024 год: как Запад провалил спецоперацию по срыву выборов в России

Кампания по дискредитации российских выборов прошла бездарно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Западная пропаганда не подействовала на российских избирателей во время прошедших думских выборов. К такому выводу пришли составители доклада, посвященного попыткам делегитимизации выборов в Госдуму 2021. В среду доклад презентовали в ТАСС.

Составители доклада систематизировали инструменты и уловки, которые использовал Запад во время избирательной компании, а также порассуждали на тему, к какому результату это привело.

- Нынешняя избирательная кампания прошла в условиях беспрецедентной информационной войны. Но несмотря на все попытки недоброжелателей скомпрометировать выборы или замедлить их, они состоялись, явка была высокой, - отметил профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, президент Ассоциации специалистов по информационным операциям Андрей Манойло.

По его словам, кампания по дискредитации российских выборов прошла бездарно.

Несмотря на все примененные инструменты и большие финансовые вливания, это не повлияло на общественное мнение. Российские избиратели не обратили внимания на инсинуации Запада, пришли на избирательные участки и проголосовали. Результат Запада оказался нулевым.

- «Мощности» были задействованы на уровне президентских выборов 2018 года. Создавалось впечатление, что западные силы используют эти выборы, как полигон для отладки своих инструментов. Тестирование делается не случайно, прицел на 2024 год, когда пройдут президентские выборы, - отметил Андрей Манойло.

Как же Запад пытался воздействовать на умы российских избирателей? По словам экспертов, было выбрано три главные тактические линии. Первое: обвинения в массовых фальсификациях, второе - обвинения российской власти в недопуске оппозиционеров на выборы, и наконец третье, - утверждения, что вся российская власть нелегитимна.

- Сценарий делегитимизации выборов был прописан заранее, - подтверждает заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. По его словам, сценарий был разбит на три этапа.

- Первый, предварительный этап включал выступления в СМИ и блогосфере западных журналистов, политиков, экспертов и российских иноагентов. Тональность выступлений была такой: выборы будут нелегитимны, и их не надо признавать. Второй этап - июнь-август. Подтянулась тяжелая артиллерия. Веское слово сказали ведущие западные институции, а за день до думских выборов Европарламент принял резолюцию, в которой фактически признал предстоящие в России выборы фальсифицированными. И наконец третий этап: Госдеп США заявил, что выборы в России не были свободными, поскольку на них не было миссии БДИПЧ ОБСЕ. И это при том, что бюро само отказалось от наблюдения за нашими выборами.

- Почему Запад вмешивается в наши выборы? Но мы же не обращаем внимание на то, что более половины партий, которые хотели участвовать в выборах в Германии были не допущены к выборам, мы не трубим, что в Норвегии не было миссий ОБСЕ на выборах, а в Канаде на избирательных участках запрещены фото и видео съемка и туда не пускают журналистов. Сравните нашу открытость на выборах и западную, - замечает Владимир Шаповалов.

Эксперты также отметили, что во время выборов Запад «стряхнул пыль» с дела Скрипалей и дела Литвиненко.

- Только очень наивный человек может считать это случайным совпадением. Это игра вдолгую, игра на разрушение России. Это сильно напоминает действия против СССР и ряда стран Восточной Европы, направленные на разрушение политической системы и страны в целом, - говорит Владимир Шаповалов.

- Истерия вокруг Скрипалей началась после того, как провалились попытки дискредитировать выборы. Высвободили силы и средства, чтобы пустить их на другие комбинации. Вот из всплыл один из эпизодов дела Скрипадей и дело Литвиненко, - говорит Андрей Манойло.

Отвечая на вопрос, чего ждать дальше, эксперты пришли к выводу, что под ударом окажется институт президентства, а также отдельные лица из окружения главы государства. Несмотря на то, что выборы были в Госдуму, 90 процентов информационных ударов касались президента, утверждают эксперты.

- Удар будет направлен на раскол в высшем руководстве страны. Будут как новые информационные операции, так и старые. Это создаст синергетический эффект. Атаки будут делаться с целью признать всю российскую власть нелегитимной, - считает руководитель направления журналистских расследований федерального антифейкового проекта «Вбросам нет!» Константин Стригунов.