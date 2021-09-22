Юлия Барановская чудом выжила при родах: «Врачи спасли меня и дочку»

Юлия Барановская разрывается между работой и воспитанием наследников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С наступлением осени многодетная мама Юлия Барановская разрывается между работой и воспитанием наследников. Трое детей телеведущей - 16-летний Артём, 13-летняя Яна и девятилетний Арсений учатся в разных школах, каждый по своей программе. Плюс кружки и спортивные секции: расписание у подростков почти такое же напряженное, как у их знаменитой мамы.

- Три школы это, конечно, непросто, - поделилась Барановская с сайтом kp.ru в кулуарах премии GQ «Человек года». - Но мои дети очень разные, поэтому мы вынуждены были пойти на такие меры. С того момента, как наша семья переехала из Лондона, Артем учится здесь в британской школе. Яна ходит в школу имени Примакова - это очень сильное образовательное учреждение. Арсению с его количеством тренировок такой учебный процесс, конечно, не потянуть. Да и ходить ну уроки он, если честно, не любит. Зато сын обожает свои тренировки по футболу, поэтому баланс можно считать восстановленным.

По словам телезвезды, для неё люди года - это всегда собственные дети. Тем более, что их появление на свет далось Юлии нелегко. Так, вторая беременность могла закончиться трагедией как для мамы, так и для дочери.

- Врачи без преувеличений спасли мне жизнь. А главное - благодаря им моя дочь осталась жива, - рассказала ведущая. - Когда я носила под сердцем Яну, возникла угроза выкидыша на большом сроке. Риск был очень велик, и никто не мог ручаться, что Яна родится живой и тем более здоровой. Спасибо медикам, которые сделали все возможное, чтобы я доносила ребёнка до последнего. Правда, пришлось делать это лёжа, в постельном режиме, но это меньшее из зол…

На сохранении в роддоме будущая мама провела не один месяц: госпитализировали ее на 24-й неделе беременности, а роды произошли на 36-й. Все это время Барановская жила как на пороховой бочке - ей нельзя было вставать с кровати даже в туалет, не говоря уже о прогулках. Даже переворачиваться с боку на бок медики разрешали всего несколько раз в день. Однако, на этом испытания не закончились.

- После родов, которые проходили с помощью кесарева сечения, начались осложнения. Слава богу, в тот момент и я, и дочь получили всю необходимую помощь и донорскую кровь, благодаря чему остались живы. За это я не устану говорить «спасибо» не только своим докторам, но и всем донорам, которые выполняют очень важную миссию, - призналась kp.ru Юлия Барановская.