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Политика22 сентября 2021 20:40

Выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН 22 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Ожидается, что главными темами выступления президента Украины Зеленского в ООН станут Крым, вступление в НАТО и энергобезопасноть
Павел ПАНАЕВ
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Президент Украины зачастил в США. В начале сентября он посетил Вашингтон, где встретился с Джо Байденом. Теперь отправился в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. В повестке дня, уже привычно, ничего, кроме России. Как заявил глава Украинского МИДа Дмитрий Кулеба, Зеленский обсудит ряд вопросов о противодействии «российской агрессии». Главный вопрос — Крым. Еще в повестке энергетическая ситуация на Украине, и конечно же очередная просьба взять Украину в НАТО.

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76-я сессия Генассамблеи ООН, день второй
76-я сессия Генассамблеи ООН, день второй

Ранее в рамках своего визита Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также встретился с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee. Последних он призвал инвестировать в Украину и принять участие в процессе "трансформации" страны.

Кроме того, украинский лидер встретился с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский попросил генсека организации нарастить присутствие в Черном море и выразил мнение, что " без такого государства как Украина, Альянс будет слабее".

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