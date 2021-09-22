Арт-отель «Конаково Ривер Клаб» победил в конкурсе Ростуризма

Арт-отель «Конаково Ривер Клаб» победил в номинации "Современность". Фото предоставлено курортом «Конаково Ривер Клаб».

Арт-отель «Конаково Ривер Клаб» стал победителем общероссийской премии АРХИWOOD-2021. Ежегодный конкурс, организованный Ростуризмом, отмечает лучшие архитектурные проекты из дерева. Главная задача премии - поощрять современные формы архитектуры, воплощенные в самом древнем и экологичном строительном материале. Церемония награждения победителей прошла 21 сентября в офисе Ростуризма. Призы и памятные подарки участникам конкурса вручила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Глава Ростуризма поздравила победителей и поблагодарила их за интересные творческие идеи, возводящие современные туристические объекты в ранг высокого искусства.

Свои проекты на конкурс представили авторы и владельцы загородных отелей, кемпингов, глэмпингов, построенных в России с 2009 по 2021 годы. Всего на конкурс было подано 76 заявок из разных регионов России. Из них в шорт-лист в итоге вошли 20 проектов. Жюри, в составе которого были признанные эксперты в области архитектуры, оценивали в первую очередь архитектурные и экологические достоинства зданий. Учитывались также оригинальность решения, интеграция сооружения в окружающую среду, единство экстерьера и интерьера.

Создатели проекта сделали ставку на деревянный декор в отделке. Фото предоставлено курортом «Конаково Ривер Клаб».

По итогам голосования профессионального жюри арт-отель курорта «Конаково Ривер Клаб» в Тверской области победил в номинации «Современность». Отель построен по уникальной технологии вертикального бруса Naturi. Эта технология отличается энергоэффективностью, надежностью и экологичностью. Проект отеля был разработан архитектурным бюро «METAHOUSE» при участии архитекторов Марка Каганского, Екатерины Арефьевой, Алёны Ветчинкиной, Кирилла Баира, Дарьи Лисицыной и других авторов.

Курорт «Конаково Ривер Клаб» расположен на живописном берегу Волги в окружении густых лесов Тверской области. В арт-отеле реализована концепция обособленного проживания группы отдыхающих с возможностью пользования всей инфраструктурой курорта. Создатели проекта сделали ставку на деревянный декор в отделке, использовав сочетание различие пород и способов обработки материала. Изюминкой отеля стал «Лесной Пантеон» - группа деревянных скульптур, созданная в рамках международного симпозиума. Поводом для вдохновения скульпторов послужил животный мир, образы которого воплощены в самых смелых творческих фантазиях.

Еще одной особенностью арт-отеля стала картинная галерея, устроенная в холлах и коридорах здания. Фото предоставлено курортом «Конаково Ривер Клаб».

Еще одной особенностью арт-отеля стала картинная галерея, устроенная в холлах и коридорах здания. Куда бы ни отправились гости, их повсюду окружают уникальные живописные полотна. Большинство из 250 картин написано на пленэрах, проведённых в течение пяти лет в формате творческих лабораторий.