Дети пандемии: Ученые обнаружили парадоксальное влияние COVID-19 на рождаемость

В начале 2021 года маленьких итальянцев родилось на 9,1% меньше, чем в те же месяцы докоронавирусного 2019-го, испанцев на 8,4%, португальцев на 6,6% Фото: Shutterstock

В 2021 году на свет появляются дети, которые были зачаты уже во время пандемии. Когда их родители читали новости о непонятной заразе, работали на удаленке, сидели дома в самоизоляции, остались без отпуска на море или даже вообще работы.

Как коронавирус повлиял на рождаемость? Случился ли бэби-бум, который предрекали во время локдауна весной 2020-го?

Ответы на эти вопросы решили найти авторы исследования (https://www.pnas.org/content/118/36/e2105709118), опубликованного в научном журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) Академии наук США (это исследование не единственное, но самое масштабное). Ученые проанализировали статистику из 22 стран: почти вся Европа, США, Израиль, Япония, Южная Корея.... Она оказалась противоречивой. В большинстве стран рожать стали меньше и даже намного меньше. В других – больше, чем до пандемии. Почему так? И что происходит в России?

КОРОНАВИРУС – КАК ВОЙНА И ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ

Во время войн и экономических кризисов рождается меньше детей – факт, очевидный не только для демографов. И пандемия теперь стоит в одном ряду с другими глобальными катастрофами.

До COVID-19 в современной истории была лишь одна глобальная эпидемия - “испанки” сто лет назад, в 1918 – 1919 годах. Сразу после нее рождаемость упала на 13%, говорит Эктор Пифарре-и-Аролас из Исследовательского центра экономики и здоровья Университета Помпеу Фабра в Испании (https://elpais.com/ciencia/2021-08-30/el-miedo-en-lo-peor-de-la-pandemia-golpeo-la-natalidad-espana-portugal-e-italia-los-paises-donde-mas-bajo.html). Но тогда только закончилась Первая Мировой войны, и сложно сказать, какую роль в падении рождаемости сыграл именно грипп. Сейчас коронавирус спровоцировал экономический кризис. Так что опять все переплетено. Собственно, как всегда и бывает в реальной жизни. Дело ученых – разобраться в причинах и следствиях.

ИСПАНСКИЙ СИНДРОМ

Драматический спад рождаемости по время пандемии случился на юге Европы: в Испании, Италии и Португалии. А мы помним, с каким ужасом смотрели репортажи из любимых туристами солнечных стран весной 2020-го, ведь именно Италия с Испанией стали европейскими эпицентрами пандемии.

И вот результат: в начале 2021 года маленьких итальянцев родилось на 9,1% меньше, чем в те же месяцы докоронавирусного 2019-го (если считать количество новорожденных на тысячу человек), испанцев на 8,4%, португальцев на 6,6%. Сильно упала рождаемость и в Венгрии, на 8,5%.В США тоже все грустно: на 7,1%.

Спад в цифрах заметен начиная с ноября 2020 года и достигает пика в декабре 2020-го и январе 2021 года. То есть речь идет о детях, которые могли бы быть зачаты весной двадцатого года, в разгар первой волны и самых жестких локдаунов.

Вообще, для исследования брали данные, начиная с 2016 года. Но учитывали тенденции и в большем масштабе – в той же Испании рождаемость падает начиная с финансового кризиса 2008 года. Пандемия только усугубила ситуацию.

- В Испании и Италии в первые месяцы был самый высокий уровень смертности от ковида и очень строгие локдауны. Все это повлияло на эмоциональное состояние жителей, а оно, в свою очередь, на отношения и сексуальность, - считает Натали Ницше, профессор-демогрф из Инстута Макса Планка (Германия).

На самом деле ситуация в Испании еще хуже, уверяет Либертад Гонсалес, профессор экономики Университета Помпеу Фабра. Она опирается на данные Национального института статистики: в декабре и январе рождаемость упала аж на 18%. Такого крутого пике не было с 1975 года.

С другой стороны, Гонсалес добавляет оптимизма. Спад был хоть и крутой, но короткий:

- В феврале 2021 года он еще наблюдался. А с марта по июнь вы видим те же цифры, что были в 2019 году, все выровнялось.

ПОЧЕМУ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ СТАЛИ МЕНЬШЕ РОЖАТЬ

Арнштейн Аассве, профессор Университета Боккони в итальянском Милане, называет главные причины

! В начале пандемии люди не понимали, что происходит – и тем более, что будет дальше. С их жизнями, работой, близкими. Весь привычный мир как будто перестал существовать и катился в тартарары. В полной неопределенности мало кто готов думать о пополнении в семействе.

! Более прагматичная причина – экономическая. Кто-то реально лишился дохода, пусть и на время (например, турагенты или официанты). Почти все боялись, что денег станет меньше, могут отправить в вынужденный отпуск или вовсе уволить. Неизвестно, смогу ли себя прокормить, наверное, не время думать о ребенке.

Но это не все.

! Страх, стресс, тревожность могли помешать даже тем женщинам, которые вроде бы и хотели забеременеть, или по крайней мере были не против – но из-за психологического напряжения и подсознательных запретов этого не случилось.

! Все клиники и врачи боролись с новой заразой – и пациентов с “несрочными” жалобами врачи долгое время не принимали (или почти не принимали). В итоге без лечения остались женские болезни, гормональные проблемы. Процедуры ЭКО были отложены, напоминает Либертад Гонсалес. Да, в России клиники раньше вернулись к обычной работе, в Европе – позже.

! И, наконец, влияние собственно коронавируса. Им успели переболеть уже 200 миллионов человек во всем мире, многие из них – детородного возраста. Да, у многих это был лишь положительный результат ПЦР-теста. Но, увы, не у всех. Пока человек борется за жизнь в клинике, или лежит с температурой и кашлем дома, или долго потом восстанавливает силы – ему явно не до зачатия. И это касается не только женщин, но и мужчин.

...И ПОЧЕМУ - БОЛЬШЕ

Но есть и обратная тенденция! Во Франции пандемия вообще не повлияла на рождаемость. А в Финляндии, Нидерландах, Швейцарии, Германии,Южной Корее, Сингапуре, Японии даже улучшила демографическую ситуацию.

В Германии в марте 2021 года поставлен рекорд по числу новорожденных за двадцать с лишним дет! Федеральное статистическое ведомство отчиталось: за месяц родились 66 тысяч младенцев. В XXI веке такого не бывало ни разу. Последний раз подобный бэби-бум, когда на свет появлялось больше 65 тысяч новорожденных, случился в Германии в 1998 году.

Почему во время пандемии стали больше рожать?

Ученые предполагают, что дело опять же в первую очередь в деньгах и уверенности в завтрашнем дне. В странах Северной Европы и Германии экономика более стабильна, чем в той же Испании и Италии. Жители больше надеются на поддержку государства в случае чего. У многих есть и своя “подушка безопасности”. И в Азии рост рождаемости – тоже в государствах с относительно высоким уровнем жизни.

Похоже, тут сработала такая логика: благодаря изоляции и удаленке мужья и жены больше времени проводили вместе. С утра не спешили в офис, вечером не пропадали в барах, по командировкам не ездили. Кто-то сознательно решил, что сейчас самое время сделать паузу в карьере и посвятить время семье. У кого-то просто так получилось

ДЕЛО БУДУЩЕГО

Данные, которые сейчас есть у ученых, говорят только о самых первых следствиях пандемии. Наверняка она будет сказываться на демографии и дальше. Как? Пока можно только фантазировать и спекулировать, говорит Арнштейн Ааасве. Возможно, вторая и третья волна отразятся на рождаемости по аналогии с первой. Может, инстинкт продолжения рода быстро возьмет свое – и, наоборот, случится беби-бум, как после экономических депрессий происходит бурный рост. Или вообще не будет общего тренда, и рождаемость в разных странах и разных слоях населения будет идти в противоположных направлениях: где-то вверх, где-то вниз.

Но кто посчитает, сколько пар не встретились, потому что неделями сидели по домам, не ходили в кино и рестораны, не ездили на море? Может, дети у них появились бы не сразу, а через 5 лет... Сколько первых поцелуев не случилось, потому что оба в масках? Сколько свиданий перенесли в не требующий никакой контрацепции зум? Этого уже никакая статистика не учтет...

А КАК У НАС?

Если посмотреть данные Росстата за первое полугодие 2021 года, может показаться, что у нас в стране коронавируса вообще не заметили. Да, спад рождаемости есть, но совсем небольшой по сравнению с теми же месяцами 2020 года - на 0,4%. За шесть месяцев прошлого года на свет появились 680,9 тысяч новых граждан России. В нынешнем года - 678,1 тысяча.

Но если посмотреть на цифры внимательное (см.инфографику), то и у нас заметна та же тенденция, что и в других странах. Минимум новорождённых за последние полтора года - в январе и феврале 2021-но. А это как раз дети первой волны пандемии.