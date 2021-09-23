Россия возобновляет авиасообщение ещё с 5 странами: что надо знать туристам

С 5 октября Оперштаб разрешил выполнять рейсы из России еще в 5 стран. Впрочем, туристы вряд ли воспользуются этими рейсами Фото: REUTERS

Оперативный штаб принял решение о возобновлении авиасообщения ещё с 5 странами. С 5 октября из России официально разрешено выполнять регулярные рейсы в Данию, ЮАР, Перу, Новую Зеландию и Джибути. Увы, туристы вряд ли смогут в ближайшее время воспользоваться рейсами в эти страны. По разным причинам.

Дания - потенциально самая интересная для российских путешественников страна из всей пятерки. Оперштаб разрешил авиакомпаниям дважды в неделю летать из Санкт-Петербурга в Копенгаген.

До пандемии из России летали самолёты в Копенгаген, ходили паромы по Балтике. С 10 сентября Дания сняла все антиковидные ограничения внутри страны, так как большая часть населения вакцинирована. Есть шанс, что и для туристов границы скоро откроют. Однако на данный момент гражданам РФ въезд в Данию с туристическими целями запрещён. Можно только обладателям ВНЖ, на учебу, лечение, по семейным делам, бизнес-приглашениям.

В Перу и Новую Зеландию прямых рейсов из России не было никогда. И вряд ли появятся сейчас - хотя бы потому, что расположены эти страны очень далеко, а дальность прямых авиарейсов все-таки имеет пределы. И если прямой рейс Москва - Новая Зеландия когда-нибудь запустят, он то будет претендовать на Книгу рекордов Гиннесса.

Оперштаб разрешил перевозчикам выполнять рейсы из российской столицы в новозеландский Веллингтон 2 раза в неделю (но это решение явно останется только на бумаге), в столицу Перу Лиму - тоже дважды в неделю. Перу, кстати, принимает вакцинированных путешественников. Новая Зеландия наглухо закрыта для туристов.

В ЮАР с точки зрения условий въезда нашим отпускникам прилететь вполне реально. Виза не нужна. И, если прямые рейсы в Кейптаун и Йоханнесбург организуют в реальности (а Оперштаб позволяет выполнять по 2 полёта в неделю на каждом маршруте), желающие слетать к двум океанам, винодельням и национальным паркам Южной Африки наверняка будут. Да, это тоже очень далеко. Но технически реально. «Трансаэро» в своё время летала из Москвы в ЮАР, однако с тех пор ни один перевозчик на такие рейсы не решался.

Джибути - самое экзотическое направление из списка. Вы наверняка сейчас собрались искать эту страну на карте, да? Восточная Африка, побережье Аденского залива Индийского океана, между Эфиопией, Эритреей и Сомали. Массового туризма тут никогда не было (хотя в принципе есть достопримечательности), прямых рейсов из России - тоже. Не факт, что и теперь они появятся. Въезд туристам разрешён, российская вакцина Спутник V признана, необходим также ПЦР-тест, ещё один делают по прилету.