МВД Украины: стрельбу по машине помощника Зеленского вели патронами, произведенными в Венгрии. Фото: полиция Украины

Стрельбу по машины Сергея Шефира, первого помощника украинского президента Владимира Зеленского, вели при помощи патрон, произведенных в Венгрии. Такое заявление замглавы Министерства внутренних дел Украины Евгений Енин, отметив, что подобные боеприпасы ранее в стране почти не использовались.

«Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не производятся в Украине и фактически почти не использовались в Украине. Это производство Венгрии», - сказал замминистра в эфире телеканала «Украина 24», отметив, что сейчас пытаются установить «возможные временные рамки» ввоза данных патронов на территорию Украины, а также их производителя, не исключается контрабандный путь попадания их в страну.

Как сообщил замглавы ведомства, было установлено, что стрельба велась не очередью, а одиночными выстрелами.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что помощника Зеленского хотели убить, а не запугать. Кроме того, глава министерства заявил, что делать утверждения о причастности российских спецслужб к покушению пока преждевременно.

Напомним, машину первого помощника украинского лидера обстреляли в Киеве сегодня, 22 сентября. Сам Шефир не пострадал, однако был ранен его водитель, который на данный момент находится в реанимации.