Принц Гарри впервые после переезда в США приедет в Нью-Йорк

Принц Гарри появится на публичном мероприятии в Нью-Йорке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые с момента своего переезда в Америку официально отправится в Нью-Йорк, чтобы принять участие в трансляции специального 24-часового мероприятия Global Citizen Live, посвященного борьбе с бедностью и преодолению последствий пандемии коронавируса.

С того самого момента, как пара отказалась от исполнения обязанностей старших членов британской королевской семьи приезд в субботу в Нью-Йорк станет первым официальным случаем появления Гарри и Меган на публике вместе. Если, конечно, не считать их интервью Опре Уинфри, появившееся в марте этого года.

Герцоги Сассекские во время своего выступления на мероприятии выскажутся в поддержку вакцинации и справедливого распределения вакцин между всеми странами мира. Впрочем, подобное заявление пара уже делала в мае в качестве руководителей кампании Vax Live.

– За последний год наш мир пережил боль, потери и борьбу – все вместе. Теперь нам нужно выздоравливать и лечить – вместе. Мы не можем никого оставить позади. Мы должны добиваться справедливого распределения вакцин и тем самым восстановить веру в нашу общую человечность. Ничего не может быть важнее этой миссии. – заявили супруги.

После переезда вместе с мужем в США Меган Маркл несколько раз посещала Нью-Йорк, но это были исключительно личные поездки, например, она прилетала, чтобы поддержать свою подругу-теннисистку Серену Уильямс в финале US Open.

Организатором мероприятия Global Citizen Live выступает движение Global Citizen («Гражданин мира»), которое главной своей целью называет борьбу с бедностью в мире и заявляет о намерении объединить под этим флагом 100 миллионов заинтересованных людей по всей планете.

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