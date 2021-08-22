Елизавета II наняла юристов для разбирательства с принцем Гарри и Меган Маркл Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II намерена начать разбирательство с принцем Гарри и его супругой актрисой Меган Маркл на фоне опубликования членом королевской семьи мемуаров о жизни Букингемского дворца.

Монарх готова подать в суд на своего внука и его жену, если они не прекратят нападки. Елизавета II уже наняла команду адвокатов, которой поручила связаться с юристами принца Гарри и издательства Penguin Random House, которое собирается выпустить книгу с его мемуарами, пишет The Sun.

Издательство предупредили о том, что против него может быть подан иск о клевете, если юристы королевы обнаружат в мемуарах нарушения права на частную жизнь или какие-то обвинения в адрес монаршей семьи.

Как писал сайт kp.ru, принц Гарри подписал контракт с издательством Penguin Random House, согласно которому он должен написать четыре книги. Сообщалось, что мемуары будут посвящены разоблачениям королевской семьи, став еще и причиной того, что принц не получит приглашения на юбилей бабушки – в 2022 году Великобритания будет отмечать 70-летие правления Елизаветы II.