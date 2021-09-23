Минздрав рекомендует Арбидол

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Минздрав России опубликовал 12-ю версию рекомендаций по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции. Основные обновления касаются лабораторной и лучевой диагностики ковида. Кроме того, изменились разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременности.

Также, в новой версии Рекомендаций Минздрав уточнил критерии госпитализации пациентов с легкой формой коронавирусной инфекции, что, в свою очередь, привело к некоторым изменениям схем лечения.

Однако в списке препаратов для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях, а также для профилактики – как у здоровых, так и у лиц из групп риска – «Арбидол» остался. Более того, Министерство здравоохранения одобрило применение препарата для постконтактной профилактики ковида, в том числе медицинскими работниками

Как говорится в документе Минздрава, «принимая во внимание сходство клинической картины легких форм COVID-19 с клинической картиной сезонных ОРВИ, до подтверждения диагноза в схемы терапии следует включать препараты, рекомендуемые для лечения сезонных ОРВИ, такие как интраназальные формы интерферона-альфа, препараты – индукторы интерферона, а также противовирусные препараты с широким спектром активности, такие как умифеновир».

Михаил Альбертович Мурашко, министр здравоохранения Российской Федерации

СПРАВКА КП

«Арбидол» (умифеновир) относится к противовирусным препаратам прямого действия. Принцип работы заключается в угнетении слияния липидной оболочки вируса и мембраны клетки человека.

Минздрав последовательно включает «Арбидол» в рекомендации по лечению ковида начиная с 6-й версии (вышла весной 2020 года). Кроме того, ранее Министерство здравоохранения одобрило внесение изменений в инструкцию препарата: в 2021 году в ней появилась информация о специфической активности «Арбидола» в отношении вируса SARS-CoV-2.

С момента разработки умифеновира он прошел более 120 доклинических и клинических исследований, около трети из них – за рубежом (Китай, США, Франция, Австралия и др.).

Механизм действия препарата в отношении коронавируса нового типа независимо друг от друга описали ученые из Индии, Австралии, Китая и США. Как выяснилось, умифеновир способен предотвращать взаимодействие S-белка вируса и рецептора ACE2 на поверхности клетки человека. Кроме того, ученые шанхайского Центра молекулярной терапии и разработки лекарств совместно с коллегами из университета Нью-Йорка нашли новую молекулярную брешь в структуре SARS-CoV-2, которую может использовать умифеновир. Оказалось, что блокировка белков Mpro останавливает механизм образования фермента, позволяющего вирусу создавать свои «копии», то есть, попросту говоря, размножаться. И умифеновир продемонстрировал способность блокировать один из белков Mpro и, тем самым, тормозить важнейший элемент жизненного цикла вируса. Исследование было опубликовано в Nanoscale – журнале Британского королевского химического общества.

В России эффективности «Арбидола» было посвящено двойное слепое плацебо-контролируемое исследование АРБИТР, которое также показало эффективность препарата. Исследование шло 4 года (2015-2019), а его результаты опубликованы в авторитетном рецензируемом медицинском журнале России «Терапевтический архив».

В этом месяце закончилось масштабное фармако-эпидемиологическое исследование ЭГИДА-2020, в ходе которого ученые проанализировали почти 2,5 тыс. историй болезни пациентов с ковидом в 19 регионах России. Оказалось, что прием «Арбидола» сокращал течение заболевания по сравнению с другими противовирусными препаратами и так же с теми случаями, когда пациент вообще не принимал лекарств. Подробные результаты исследования, как ожидается, будут напечатаны в журнале «Терапевтический архив» в ноябре 2021 года.

Умифеновир в новейшей 12-й версии рекомендаций Минздрава