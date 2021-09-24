«Праздник смеха, улыбок, доверия и поддержки»: Фонд «Образ жизни» провел осенний инклюзивный творческий фестиваль

Целью праздника стало развитие и расширение творческой инклюзивной среды

Благотворительный фонд «Образ жизни» 20 сентября 2021 года провел осенний инклюзивный творческий фестиваль в «Доме под солнцем» .

«Инклюзия - сложный процесс, требующий больших усилий и единства самых разных структур - государственных, общественных, личных. Ее идеи осваиваются постепенно и совсем непросто. Мы с командой убеждены, что любой, даже самый сложный процесс может приносить вдохновение и удовольствие», - делится с нами директор фонда Елена Береговая.

Целью праздника стало развитие и расширение творческой инклюзивной среды. Фонд сделал очередной шаг вперед в этой непростой задаче.

Несмотря на хмурую погоду за окном, у фонда получилось создать атмосферу праздника. Как говорили гости мероприятия из центра «Наш дом»: «Это праздник смеха, улыбок, доверия и поддержки. Такие понедельники – отличный старт для будущей недели!»

Ведущие преподаватели «Дома под солнцем» презентовали новые направления работы, такие как: живопись по бархату, подготовка к школе для особенных детей от 5 до 10 лет, специализированные занятия об образах в искусстве.

Были проведены творческие мастер-классы. Ребятам было настолько интересно, что понравившиеся занятия они посетили повторно. Без созданных своими руками изделий из «Дома под солнцем» никто не ушел!

С 13:00 до 16:00 у всех гостей была возможность попробовать себя в творческих направлениях, среди которых были:

Живопись по ткани

Этот вид искусства оказался не таким простым, каким кажется на первый взгляд, но тем сильнее эмоции от полученных результатов.

Ребята создавали собственные картины и принимали коллективное участие в росписи большого полотна.

Валяние

Большой выбор цветов позволил проявить свою креативность и создать яркие, необычные игрушки. Активное участие принимали и взрослые.

Флористика

В дождливые осенние будни было особенно приятно попробовать себя в роли флориста и на несколько мгновений вновь почувствовать теплое лето.

Оценили по достоинству это искусство и мальчики, собрав яркие букеты для своих мам и сестер!

Мягкая игрушка

На мастер-классе по созданию игрушки из ткани без ниток и иглы мастерили осенние тыквы. Готовое изделие можно использовать не только как игрушку, но еще и как декор для дома или игольницу.

Лепка

Под присмотром педагогов и волонтеров ребята мастерили самых разных животных из пластилина: поросят, улиток, осьминогов. Знакомое и любимое многими занятие объединило людей разных возрастов.

Кинетический песок

Занятия с кинетическим песком всегда вызывают большой интерес как у детей, так и у взрослых. Из песка лепили пироги, животных, украшали готовые изделия цветными камнями и создавали целые композиции.

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Для гостей центра были приготовлены вкусный лимонад, горячий глинтвейн и сладкая вата, которыми можно было насладится в перерывах между мастер-классами.

Часть мероприятий мы решили оставить на улице, чтобы гости не замерзли, приготовили теплые пледы и поставили обогреватели.

Во дворе «Дома под солнцем» можно было не только сыграть в настольные игры и выиграть призы, но еще и принять участие в росписи холста, который к концу фестиваля превратился в удивительной красоты картину.

Гостями мероприятия стали: ГКУ ЦСПР «Роза ветров», ГБУ ЦССВ «Наш дом», менеджер проектов благотворительного фонда Владимира Потанина Александра Барковец, художник Сергей Братков, меценат Владимир Смирнов, также принять участие могли все желающие.

Центр содействия семейному воспитанию «Наш дом» поделились своими впечатлениями от фестиваля:

«День был наполнен добром и радостью, а из навыков, отточенных теперь практически до идеала, стало создание игрушек и картин из шерсти, живопись по ткани, работа с полимерной глиной, уроки флористики, лепка из пластилина, настольные игры и много другое. Спасибо вам!»