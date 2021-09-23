В октябре объявят победителей XII премии «Качество обслуживания и права потребителей»

Откроет мероприятие форум, на котором российские и международные специалисты смогут обсудить актуальные проблемы

7-9 октября 2021 года в Стамбуле состоится форум и церемония награждения лауреатов ежегодной премии «Качество обслуживания и права потребителей».

Премия и форум «Качество обслуживания и права потребителей» — одно из ведущих мероприятий в области повышения уровня сервиса, качества товаров и услуг, а также защиты прав потребителей — призвано обеспечить стабильное развитие и достойный конкурентный потенциал рынка товаров и услуг в России.

Откроет мероприятие форум, на котором российские и международные специалисты смогут обсудить актуальные проблемы современного потребительского рынка, а также представить реализованные проекты в сфере первоклассного сервиса и качества предлагаемого товара.

Среди участников форума этого года:

- Дмитрий Селихов, директор по развитию бизнеса AliExpress Россия;

- Светлана Василенко, коммерческий директор «Лаборатория Гемотест»;

- Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments;

- Александр Бондарик, руководитель интеграционной и low-code платформ, подразделение LM Tech, Леруа Мерлен;

- Ринат Нигматуллин, директор секции управления и развития сервисной сети Samsung Electronics в России и странах СНГ;

- Орхан Амирсултанов, руководитель направления обучения и клиентского сервиса Tele2;

- Лариса Зацепилина, заместитель директора гостиничного комплекса «Имеретинский».

Окончанием мероприятия станет торжественная церемония награждения, которая состоится 8 октября в отеле Radisson Blu Hotel, Vadistanbul Стамбул, Турция.

Среди основных номинаций Премии: розничная торговля; розничные услуги; товары народного потребления; франшиза года; услуги для бизнеса; финансовая грамотность и открытость; СМИ для потребителей; выбор потребителей (при участии исследовательского холдинга РОМИР).

Лауреатов определит голосование экспертного совета, в состав которого входят представители Союза потребителей Российской Федерации, Федерации Рестораторов и Отельеров, Исследовательского холдинга РОМИР, BDO и др.

Заявки принимаются до конца сентября. Скачать форму заявки можно на официальном сайте премии.