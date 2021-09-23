Знаменитый советский футболист и легенда "Локомотива" попал в реанимацию из-за коронавируса

Владимир Коротков. Фото: ФК "Локомотив"

Владимир Петрович для болельщиков "Локомотива" и для старожилов команды личность легендарная, в 90-х он был правой рукой Юрия Павловича Семина и совмещал в клубе сразу несколько должностей, включая тренерскую. Месяц назад Владимир Петрович отметил 80-летие в кругу семьи, а спустя несколько дней заболел коронавирусом.

Сначала управляющего делами команды "Локомотив", именно так звучит должность Владимира Короткова, доставили в госпиталь ветеранов, но 21 сентября мужчине стало значительно хуже и его перевели в реанимацию больницы в Коммунарке. Там врачи диагностировали у 80-летнего мужчины 75 процентов поражения легких. Хоть состояние и тяжелое, но стабильное, поэтому аппарат ИВЛ на данном этапе не требуется.

- Владимир Петрович находится в реанимации в Коммунарке, врачи говорят, что состояние у него тяжелое. Мы каждый день звоним в надежде на улучшение, - рассказала kp.ru супруга Владимира Короткова.

Юрий Семин и Владимир Коротков в 2018 г. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Владимир Коротков за игровую карьеру успел поиграть за "Локомотив", "Шинник" и ногинский "Труд". Большую часть своей футбольной карьеры Владимир Петрович посвятил Локомотиву, сначала как игрок, потом как помощник тренера, как тренер молодежной команды и наконец как помощник президента клуба. В этой должности он находится с 2009 года.