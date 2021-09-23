«Экосаммит: Сибирская перспектива»: Корпоративное волонтерство на страже биоразнообразия России

Мероприятие пройдет в Фанпарке "Бобровый лог". Фото: vk.com/bobrovylog

В Красноярске состоится "Экосаммит: Сибирская перспектива". Мероприятие пройдет в Фанпарке "Бобровый лог" 1-2 октября 2021 года и предоставит компаниям возможность обменяться опытом по сохранению биоразнообразия и обсудить роль корпоративного волонтерства.

В первый день саммита участников ждут:

- Круглый стол «Практики реализации успешных проектов бизнеса в целях сохранения биоразнообразия. Роль корпоративного волонтерства в экологической стратегии компании».

- Практические сессии «Зелёная гостиная», где будут представлены актуальные научные исследования в сфере биоразнообразия и лучшие эковолонтерские кейсы.

- Экскурсия по возможностям «Бобрового лога» - посещение выставки, смотровой площадки и места работы корпоративных волонтеров.

Обед и ужин включены.

На второй день экосаммита на территории Национального парка «Красноярские столбы» состоится экослет. Волонтеры представят свои работы, направленные на благо нацпарка.

Организаторами всех мероприятий выступают "Норникель", благотворительно-просветительный фонд "Заповедное посольство", Ассоциация менеджеров России и Национальный совет по корпоративному волонтерству. Партнеры - Общественная палата РФ, Ассоциация "Национальная сеть глобального договора" и экоцентр "Заповедники".