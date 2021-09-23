Юрий Башмет оживит музыку Чайковского и «Игры престолов» на «Ночи пожирателей рекламы»

Юрий Башмет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Популярный альтист Юрий Башмет вместе с государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» в кинотеатре «Октябрь» проведет необычный концерт «Ожившая музыка» 24 сентября.

Мэтр буквально оживит бессмертную музыкальную классику Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Эдварда Грига, Сергея Прокофьева и других композиторов, исполнив вместе с оркестром блестящие произведения композиторов. Впервые рекламные шедевры из самой большой коллекции-синематеки француза Жана Мари Бурсико можно будет посмотреть в сопровождении великой русской, немецкой и итальянской музыки.

Помимо роликов, которые победили на престижных мировых конкурсах рекламы, покажут и специальную серию видео с использованием музыки из фильмов «Мужчина и женщина» (композитор Франсис Ле), франшиз «Миссия невыполнима» и «Звездные войны», а также сериала «Игра престолов».

Музыкальное мероприятие организует Международный благотворительный фонд Юрия Башмета и фестиваль «Ночь пожирателей рекламы».