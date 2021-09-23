Стратегия - «всё в дом»

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До конца 2021 года ЛУКОЙЛ направит около 400 млрд рублей в развитие проектов на территории России, рассчитали эксперты. Эти средства составляют порядка 80% инвестиционного портфеля 2020 года для компании, на долю которой приходится свыше двух процентов всей мировой добычи нефти. Ожидается, что новую инвестиционную стратегию на 10-летний срок Совет директоров ЛУКОЙЛа утвердит уже в ноябре. Увеличение «домашних» капиталовложений в противовес зарубежным - четко определенный приоритет. Как уточнили в компании, запланированная сумма инвестиций на 2022 год - около 500 млрд рублей, но может быть скорректирована к концу года. Будет наращиваться программа бурения, что позволит увеличить добычу углеводородов с учетом планов ОПЕК+.

Инвестиционная логика «всё в дом» должна дать свои плоды уже в ближайшие несколько лет. Причем воспользоваться ими сможет не только сама корпорация и ее партнеры. Активное освоение месторождений, модернизация инфраструктуры и применение новых технологий будут способствовать развитию всей отечественной отрасли, а значит, и экономики государства в целом. Такие действия лидеров бизнеса в стратегически значимом сегменте рынка объективно способствуют реализации важнейших и масштабных госпрограмм, которые направлены на поддержку нефтегазодобычи, повышение конкурентоспособности отечественных предприятий, улучшение инвестиционного климата в стране, экономическое и социальное благополучие регионов РФ.

Как пояснили в компании, в ближайшие два года ЛУКОЙЛ намерен наращивать объемы производства на всей территории России, от Балтики до Сибири, на Каспии и Ямале, в Нижнем Новгороде и Перми. Это относится как к добыче, так и к модернизации перерабатывающих предприятий, развитию нефте- и газохимических проектов, строительству нефтяных платформ и трубопроводов, разработке новых технологий и оборудования для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами углеводородов (сегодня это одно из наиболее перспективных направлений).

Подписанное на прошлой неделе соглашение о создании совместного предприятия с «Газпром нефтью» по освоению гигантского добычного кластера на Ямале (суммарные запасы месторождений оцениваются в 1 млрд тонн нефти и 500 млрд куб. м природного газа) также ставит перед Компанией капиталоёмкую и высокотехнологичную задачу по разработке трудноизвлекаемых запасов Крайнего Севера. По запасам и объемам добычи природного газа Ямал занимает первое место в России, по разведанным запасам нефти и газового конденсата - второе после ХМАО-Югры. Чем быстрее здесь станут внедрять новые технологии и расширять фронт работ, тем надежнее будет сырьевая база страны на долгую перспективу.

Также в планах ЛУКОЙЛа дальнейшее финансирование российских проектов на Балтике и на Северном Каспии. Запланирован первый этап строительства новой нефтяной платформы на шельфе Балтийского моря в 57 км от Куршской косы, на что уже получено «добро» от Главгосэкспертизы. Инвестиции в разработку запасов месторождения D33 (общий объем более 20 млн т, расчетный объем производства – 1,8 млн т нефти в год) составят около 110 млрд рублей, уже в следующем году начнется бурение с глубины 74 м с использованием самоподъемной плавучей установки. Будет построен и трубопровод для транспортировки нефти на расстояние 77 км, до пункта «Романово».

Компания продолжит обустройство месторождения им. В.Грайфера на Каспии, которое будет запущено в 2022 году с перспективой выхода на уровень добычи 1,2 млн т нефти в год. Суммарное производство нефти и газового конденсата в этом регионе уже выросло на 1,7% по сравнению с прошлым годом и сейчас составляет 3,7 млн т. Идет активное освоение месторождений Западной Сибири – Имилорского, Средне-Назымского, Пякяхинского и им. В. Виноградова, только за первое полугодие 2021 г. суммарная добыча нефти и газового конденсата составила на них 2,2 млн т (на 7,3% больше, чем в тот же период прошлого года). На 5,1% (до 2,6 млн т) выросло производство высоковязкой нефти на Ярегском месторождении и пермокарбоновой залежи Усинского месторождения.

Немалые средства будут вложены и в инновационные разработки. Недавно ЛУКОЙЛ запустил в эксплуатацию самую масштабную цифровую модель в России в рамках корпоративного проекта «Интеллектуальное месторождение». Для Ватьеганского месторождения были созданы виртуальные двойники более чем 3 тысяч скважин, 12 объектов на всей производственной цепочке. Всего в компании введена в промышленную эксплуатацию 61 интегрированная цифровая модель, на такие месторождения приходится треть суммарной добычи ЛУКОЙЛа. Только за прошлый год эффект от применения инновационных ИТ-решений на показатель EBITDA компании составил более 3 млрд руб. Как пояснили представители ЛУКОЙЛа, в ближайших планах – создать такие модели для более чем 100 ключевых месторождений России. Это позволит вовлекать в разработку дополнительные ресурсы и эффективнее управлять производством.