Путина удивили дороги Марий Эл

Президент пообщался с главой региона, где официально был худший асфальт в стране. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

23 сентября Владимир Путин по видеосвязи поговорил с главой республики Марий Эл Александром Евстифеевым.

- За три года реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» эта тема была очень актуальной для республики. Республика была на непочетном последнем месте – 1,2% (нормативное состояние региональных и местных дорог – Ред.), - вспомнил глава региона.

Евстифеев похвастался, что сейчас в приличном состоянии уже 19% дорог республики. Все равно мало, но явно лучше, чем было. Федеральные трассы не в счет – они обслуживаются за счет российской казны, и там почти все отвечает нормативам.

Чиновник добавил, что досрочно отремонтировано 120 километров дорог, которыми изначально собирались заняться только в 2022 и 2023 годах. Уже проведены почти все торги по обслуживанию дорог в следующие два года.

Оказалось, что президент и так в курсе состояния марийских дорог.

23 сентября Владимир Путин по видеосвязи поговорил с главой республики Марий Эл Александром Евстифеевым. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Но нужно довести, конечно, до нормативного состояния и дороги регионального значения, и местного значения. Причём местного значения, как ни странно, процент даже чуть получше, чем регионального, - удивился Путин.

Президент напомнил Евстифееву, что сейчас проходят крупные федеральные программы ремонта коммуналки и переселения аварийного жилья.

- Вам обязательно нужно своевременно сделать соответствующие заявки и вписаться в эти программы. Вам есть чем заняться: здесь и износ тепловых сетей очень большой – свыше 57%, и электросетей, и водоотведения, водоснабжения – 74%. Это копилось десятилетиями, - заметил глава страны.