Сергей Степашин: «Перестройка ЖКХ уже идёт, и мы признательны Марату Хуснуллину за поддержку».

Сергей Степашин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Сергей Вадимович, добрый день! ЖКХ - очень интересная тема, которую мы и с вами, и с Константином Цициным, гендиректором Фонда ЖКХ, уже обсуждали. И вот вице-премьер Марат Хуснуллин объявил о необходимости перестройки системы жилищно-коммунального хозяйства. По его словам, «при реформировании сферы ЖКХ нужно решить несколько задач, одна из важнейших – выработка новых подходов к расселению аварийного жилья». Какие имеются в виду подходы?

- Ну, во-первых, сейчас принято решение о том, чтобы мы переселяли граждан из аварийного жилья, которое выявлено уже после января 2017 года, - пояснил глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ, председатель Общественного совета при Минстрое России. - Это больше 500 тысяч человек. Это первое и самое важное, и это решение подтверждено главой государства. По его (Президента РФ Владимира Путина) личному распоряжению уже выделено 45 миллиардов рублей именно на эту сферу. Более того, я хочу еще раз напомнить, что программа переселения граждан из аварийного жилья – это была личная инициатива нашего Президента 15 лет назад. Поэтому он, как говорится, эту тему знает не понаслышке и держит на контроле.

Второе. Мне слово «реформа» не нравится - у нас, как только реформа, так обязательно только хуже становится.

- Как бы назвали?

- Улучшение, модернизация. Вторая часть, о которой постоянно сейчас говорит Марат Хуснуллин. Мы, кстати, год назад это обсуждали, когда была с ним встреча - уже как с вице-премьером. О том, что строить надо. Безусловно, темпы строительства у нас достаточно высокие - надо отдать должное нашим строительным организациям, Минстрою России, в том числе и Марату Хуснуллину. Но важна модернизация жилищно-коммунального хозяйства, о чем мы говорим много раз. И вот на днях я услышал, очень приятно, что вице-премьер сказал, в общем-то, теми же словами, какими мы с ним говорили год назад: 60% инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства сегодня просто в негодном состоянии, устаревшие.

- Вы заявляли, что 80%.

- Ну, можно и так оценивать. Давайте так, 60-80. И сажать коробки домов на устаревшую инфраструктуру – это дорогое «удовольствие», придётся потом делать и капремонт, и все остальное. Поэтому, когда мы говорим о реформировании (я бы сказал, о модернизации) жилищно-коммунального хозяйства, нужно обратить внимание и на этот аспект.

Насколько я знаю, сейчас готовятся поправки в законодательство, связанные и с созданием Фонда развития территорий - это касается и Фонда ЖКХ. Ну и, видимо, будут рассмотрены и новые подходы предоставления жилья гражданам, переселяемым из аварийных домов. Пока обсуждать это рано, ждём предложения на сей счёт от Правительства. Как только они поступят, я думаю, мы к этой теме обязательно вернёмся. Тем более, новая Государственная Дума во главу угла также ставит вопросы жилищно-коммунального хозяйства, равно как и все без исключения партии и фракции, которые в нее вошли.

- По словам Марата Хуснуллина, предстоит разобраться, «какое жилье нужно капитально ремонтировать, какое реконструировать, какое сносить». А новое жилье продолжат строить?

- Это совершенно очевидно. Сейчас Минстроем подготовлены новые нормативы, по которым будет даваться оценка, аварийное это жилье или не аварийное, ветхое или не ветхое. Хотя термин «ветхое жилье» ещё существует, но нормативно это не закреплено. Абсолютно правильно: стоит ли делать капремонт в доме, который через год будет сноситься? Это просто закапывание денег, если не мошенничество на самом деле. Поэтому я абсолютно с ним согласен.

- Ещё одна проблема, сказал Марат Хуснуллин, - неполная собираемость платежей за «коммуналку» в некоторых регионах. Насколько это остро, актуально для Фонда ЖКХ?

- Речь, видимо, шла о собираемости средств на капитальный ремонт. Фонд этой тематикой не занимается, это уже вопрос к Минстрою России и к заместителю Министра, который курирует данную сферу. Да, такая тема существует. Она в первую очередь обусловлена конечно, тем, что у нас достаточно большое количество людей, имеющих доходы ниже уровня жизни. Они-то, собственно говоря, как раз и являются неплательщиками.

- Ну да, наверное.

- У нас есть другая проблема: мы с Константином Цициным только что вернулись из Ростова-на-Дону. Несколько миллиардов рублей лежат там на счетах, в том числе на спецсчетах, и никак не расходуются. Люди подчас просто не знают, каким образом им привлекать компании для капитального ремонта, чтобы он был качественный. Вот это тема номер один сегодня - с точки зрения капитального ремонта.

- Хуснуллин считает, что без перестройки отрасли «достигнуть показателей проекта «Жилье и городская среда» в 1 млрд. квадратных метров и повышения качества городской среды в 1,5 раза будет невозможно. Мы, строя жилье, паровозом должны, вытащить ещё целый ряд сфер».

- Это абсолютно очевидно. Потому что стройка - это не только возведение дома, это и инфраструктурные вопросы, и металлоконструкции, стекло. Тут порядка 30 смежных отраслей работают. И поэтому стройке сегодня уделяют такое большое внимание.