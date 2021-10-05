Простые способы не разболеться этой осенью

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На вопросы «КП» ответила профессор кафедры терапии ГБУЗ МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, д.м.н. Наталья Автандиловна Распопина.

4 СОВЕТА ТЕМ, КТО СОБРАЛСЯ НА ПРИВИВКУ

- Наталья Автандиловна, допустим, наши читатели решили вакцинироваться или ревакцинироваться от коронавируса. Записались. Как за оставшееся до прививки время не разболеться?

- То, что вы решили вакцинироваться или ревакцинироваться - это очень правильное и ответственное решение. Пожалуй, на сегодня это самая действенная мера по сохранению здоровья, а порой и жизни - как своей, так и окружающих вас людей. Да, вакцинироваться надо здоровым и не болеть до прививки как минимум две недели. Хронические болезни должны быть в стадии ремиссии или, как сейчас принято говорить, «под контролем». Как добиться того, чтобы ко дню вакцинации подойти полностью готовым к прививке? Позволю себе дать несколько советов:

- одевайтесь по сезону - не переохлаждайтесь, но и излишне не кутайтесь,

- занимайтесь физическими упражнениями, питайтесь сбалансированно с достаточным количеством витаминов,

- регулярно принимайте лекарства, прописанные вам по поводу хронических болезней,

- в качестве профилактики перед прививкой можно принимать модуляторы интерферонов, например, Анаферон.

- Когда все-таки люди чаще болеют - осенью или зимой?

- Пожалуй, осенью, в межсезонье. Именно осенью, с наступлением холодов, как правило, обостряются различные хронические заболевания (отиты, синуситы, бронхиты), чаще случаются пневмонии. Объяснение простое: после теплого лета мы не всегда успеваем подобрать соответствующую сезону одежду и обувь. Отсюда переохлаждения, которые ослабляют наш иммунитет, открывая путь для различных ОРВИ и возвращения хронических заболеваний.

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ПРИБОЛЕЛИ

- Когда можно начать закаляться?

- Закаляться можно начать в любое время, когда пришло понимание, что это необходимо. Конечно, не надо этого делать в разгар острой болезни или при обострении хронической. В любое другое время - милости просим в ряды закаливающихся. Важно только знать, что начинать эти процедуры надо не с ныряния в прорубь, а постепенно, с учетом состояния вашего организма. Поэтому перед тем, как стать «моржом», сходите на диспансеризацию, проверьте свое здоровья, уточните у врача, с чего начать закаливание и в какой последовательности - и вперед.

- Какие еще проверенные способы не разболеться вы, как врач, можете рекомендовать?

- Самый проверенный способ не разболеться: хорошее настроение, позитивный настрой и здоровый образ жизни - все очень банально, но требует от каждого определенных усилий. Увы, но чудодейственной таблетки, которую можно принять, лежа на диване, нет.

- Что делать, если все-таки простудились осенью?

- С учетом ситуации с коронавирусом, если температура не снижается парацетамолом, присутствуют сильная головная боль и слабость, нарушено обоняние, то в первую очередь необходимо исключить COVID-19 и не заниматься самолечением. В остальных случаях можно начать прием противовирусных препаратов, например Эргоферона, и традиционных народных средств (чай с липой, малиной и медом, отвар облепихи и шиповника). Важно при этом остаться дома и дать своему организму отдохнуть и сосредоточиться на выздоровлении. Если на 2 - 3-й день состояние не улучшится, необходима консультация врача.