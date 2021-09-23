Василий Пискарев: «Давление Запада на избирателей в России привело к обратному эффекту»

Давление Запада на избирателей в России привело к обратному эффекту Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто и как вмешивался в нашу избирательную кампанию, и чем это всё закончилось. Спойлер: не закончилось.

- Василий Иванович, на протяжении всего этого года, - а в последние месяцы практически ежедневно, - Вы выступаете с информацией о внешнем вмешательстве в наши внутренние дела. В ходе избирательной кампании проблема прозвучала особенно остро. Вот сегодня, когда выборы уже завершены, как на Ваш взгляд, удалось ли им повлиять на волеизъявление наших избирателей?

- Мой ответ, наверное, будет не таким, как вы ожидаете. Я считаю, что эти вызовы не остались незамеченными. Вот та разнузданная кампания в западных СМИ по дискредитации выборов в Государственную Думу, попытки задолго до самих выборов объявить их нелегитимными, навязать при поддержке крупных американских цифровых платформ своих кандидатов и настойчиво предложить за них голосовать – они своей цели не достигли.

- А почему?

- Я сейчас поясню. Всё это сработало совсем не так, как им там, на Западе, хотелось.

Во-первых, люди пришли на выборы. Ведь какая была мощная кампания не просто в западных СМИ, а особенно в русскоязычном сегменте! Вот в тех самых финансируемых Конгрессом США СМИ-иноагентах, включая «Голос Америки» и «Радио Свобода», в финансируемой правительством ФРГ «Дойче велле», во множестве подпитываемых западными фондами сетевых изданий, да и в соцсетях. На наших сограждан обрушили всю мощь их пропаганды, чтобы убедить, что выборы «нелегитимны», «заранее сфальсифицированы», к ним не допустят 9 миллионов (!) россиян и т.д. Цель всего этого понятна. Если бы люди им поверили, они бы на выборы просто не пошли. Аномально низкая явка могла бы действительно повлиять на легитимность парламента и ударить по престижу нашей страны. Но этого не случилось. Наоборот, явка даже превысила прошлый результат.

Мне представляется, что люди просто оскорбились вот таким наглым давлением из-за границы, пришли на избирательные участки и сделали свой осознанный выбор. Наша избирательная система выдержала это сложное испытание в условиях мощнейшего прессинга извне.

- Сложному испытанию подверглась и система дистанционного электронного голосования.

- Это второе, о чем я хотел рассказать. Электронное голосование – это новая форма волеизъявления, которая прошла в ходе нынешних выборов успешную обкатку в ряде регионов, - а в Москве уже не в первый раз, - и очевидно, что оно получит развитие в будущем. Это быстро, удобно, и привлекает к участию в выборах тех, кто по каким-то причинам не находил времени прийти на избирательный участок. По всей видимости, именно этот факт вызвал откровенную панику и истерику у некоторых персонажей.

Мы зафиксировали прозвучавшие из-за рубежа на русском публичные призывы к организации кибератак на нашу электронную систему голосования. Эти подстрекатели установлены, их действиям должна быть дана правовая оценка и они должны понести заслуженное наказание. Соответствующее обращение Комиссия направила в Генеральную прокуратуру России.

Хочу отдать должное нашей системе защиты, которая выдержала мощнейшие кибератаки. Они продолжались все три дня, пока шло голосование, и были зафиксированы с IP-адресов, зарегистрированных в США, Германии, Украине, Китае и ряде других стран. И практически половина кибератак шла из Соединенных Штатов. Всё же хотелось бы услышать объяснения от американских официальных лиц – что это, как не вмешательство в выборы?

Кстати, география сообщений о ложном минировании, которыми нас периодически забрасывают, очень похожа. Иначе, чем актом гибридной войны против нас, я это назвать не могу. И, обратите внимание, власти США вот уже сколько лет вешают на Россию всех собак, обвиняя не только во вмешательстве в их выборы, но и едва ли не во всех смертных грехах. Но где доказательства? У нас, в отличие них, что называется, «все ходы записаны».

- Какие, например?

- Ну вот, например, история, разворачивавшаяся накануне выборов, связанная с так называемым «Умным голосованием». Бывшая команда ФБК*, которая всё меньше ассоциирует себя с Навальным, но использует его фамилию в своих целях, активно раскручивала эту технологию, чтобы провести в Думу выгодных им кандидатов. Очевидно, они рассчитывали на то, что потом этим депутатам можно будет предъявить «счёт за услугу» и использовать их как агентов влияния. Но услуга оказалась поистине «медвежья».

Вся эта история с шумным и навязчивым продвижением приложения для смартфонов, от компании, связанной с Пентагоном (читай – властями США), имела скорее обратную реакцию. Кандидаты из «шпаргалки» для голосования не получили желаемую поддержку избирателей. Это просто оттолкнуло их сторонников. То есть случилось совсем не то, на что рассчитывали наши зарубежные «доброжелатели». А помимо того создало трудности для IT-гигантов, которые использовались для продвижения программы. Ведь, по сути, речь шла о ведении агитации на выборах иностранными компаниями, что прямо запрещено российским законодательством. Закон о «приземлении» уже принят парламентом, скоро вступит в силу, и пора быть готовыми его исполнять.

Накануне голосования коллеги из Совета Федерации потребовали объяснений от руководства Google и Apple, мы тоже неоднократно контактировали с представителями обеих компаний. Как видим, они восприняли сделанные им предупреждения, удалили из своих магазинов приложение, продвигавшее в России деятельность экстремисткой организации.

Глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России рассказал в интервью нашей газете, как Запад пытался повлиять на результаты выборов в России Фото: Елена ЧИНКОВА

Кстати, по этому поводу в западной прессе было много шума о давлении на компании, которые «вне политики». Но всё-таки, если внимательно посмотреть на ситуацию и отбросить излишние эмоции, то мы увидим, что имело место прямое нарушение российских законов, попытка иностранного вмешательства во внутренние дела нашей страны, и, скажем прямо, поддержка экстремизма. При этом после удаления приложения много говорили о репутационных рисках компаний. Скажите, а открытая пропаганда деятельности экстремистской организации не влечет никаких репутационных рисков? Нет?

Удалив приложения из App Store и Google Play, обе компании фактически подтвердили, что попытка вмешательства в российские выборы была. Но нарушение законодательства любой страны влечет последствия. В тех же США с этим очень строго, и бизнес знает, что никто с ними долго спорить не будет, и лишь многомиллионными штрафами не отделаешься. Но вот в данном конкретном случае цена возможным последствиям могла быть очень высока - грозила потеря многомиллиардного российского рынка, крупнейшего в Европе. И Google, и Apple было принято прагматичное решение - не нарушать законодательство. Недавно принятый закон о «приземлении» должен поспособствовать их работе именно в правовом поле.

Отмечу, что не было в дни выборов и такого массового вброса незаконной рекламы через сервисы медиаплатформ, который мы наблюдали, например, два года назад. Но тому же Google и его дочернему YouTube предстоит еще многое сделать, чтобы выполнить все предписания Роскомнадзора по удалению незаконных публикаций, в том числе и не связанных с выборами.

В ходе телемоста, который Комиссия проводила весной с руководством Google, мы говорили о необходимости открыть в России полноценное представительство компании. Последние события подтвердили правильность сделанных тогда выводов и рекомендаций. Мы ожидаем не только от Google, но и от всех остальных IT-гигантов открытия представительств в России.

- Какие еще, помимо случая с Google и Apple, факты внешнего вмешательства за фиксировала Комиссия?

- Это очень длинный список. Но особенностью этой избирательной кампании как раз, наверное, является именно активное применение современных технологий. Как мы только что говорили, были и хакерские атаки, и использование «приложения-шпаргалки» для смартфонов. Комиссия зафиксировала и еще одну интересную технологию – разработку специальных компьютерных игр для вмешательства в выборы и воздействия на молодежь.

Одно известное СМИ, - не буду его называть, чтобы не делать лишней рекламы, продвигает компьютерную игру, пропагандирующую массовые беспорядки в связи с выборами.

Метод геймификации, вовлечения через игру, сегодня всё активнее задействуют против нашей молодежи. В игровой форме ведь значительно проще вложить в умы людей свои идеи, навязать нужные стереотипы поведения. Психологи подтверждают: цель этих далеко не безобидных игрушек - вызывать возмущение, страх и, как итог, агрессию.

Понятно, к чему готовили авторы игры наших подростков. Мы видели это в реальности в начале года, когда даже детей младших классов пытались привлечь к незаконным акциям на улицах российских городов. Мы понимаем, насколько это опасно для жизни и здоровья детей, и не допустим повторения.

Использовались, конечно, и хорошо знакомые нам, «традиционные» технологии. И здесь отличился ряд хорошо знакомых нам НКО и НПО. Зафиксирована подготовка организаторов и исполнителей провокаций на избирательных участках, которые должны были создать видимость нарушений, фальсификаций, вбросов, устроить скандалы и дискредитировать выборы.

Хочу сказать, что в Центризбиркоме на все такие эпизоды оперативно реагировали, проверяли сообщения, разбирались в ситуациях и обращались в правоохранительные органы. В правоохранительных органах сейчас разбираются с такими случаями, и участники провокаций обязательно будут привлечены к ответственности.

Мы внимательно анализировали появлявшиеся в ходе этой кампании фейки о выборах, там есть немало информации для правоохранительных органов.

- Комиссия сделает какие-то выводы применительно к своей работе по итогам выборов?

- Главный вывод я вам уже могу назвать: наши законы о защите суверенитета и противодействии иностранному вмешательству, те 14 законодательных инициатив, которые были реализованы по результатам работы Комиссии, - успешно прошли испытание в ходе выборов.

Мы видим, что принятые нормы повысили прозрачность политического процесса, и в том числе избирательной кампании. Людям стало понятнее - кто и на чьи деньги проводит политические акции, организует публикации в СМИ, призывает голосовать за тех или иных кандидатов. Кроме того, инициированные нами законы не допустили проникновения в законодательные органы идей экстремизма и терроризма и их носителей.

Мы полагаем, что законодательство в сфере защиты нашего суверенитета нужно и дальше совершенствовать.

- У вас уже есть представление, что нужно менять?

- Есть понимание. События, происходившие во время избирательной кампании и непосредственно в дни выборов дали немало пищи для размышления.

К примеру, закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан России» запрещает иностранным агентам вмешиваться в выборы в нашей стране и каким-либо образом влиять на волеизъявление наших граждан. Так вот, по итогам сентябрьских выборов мы видим, что этот запрет не исполняется, и эту лазейку необходимо закрыть.

К нам в эти месяцы поступала информация о проведении иноагентами и незаконной агитации и тренингов по организации провокаций на избирательных участках, мы зафиксировали массовое распространение фейков о нарушениях на выборах.

Что нужно сделать в этой связи? Комиссия полагает целесообразным ввести ответственность за нарушение данного запрета. Понимая, что им за это ничего не будет, иноагенты сегодня его просто игнорируют, поэтому мы предлагаем оперативно устранить этот пробел.

И еще одно изменение в законодательстве мы видим в числе приоритетных. Комиссия предлагает – поддержать и ускорить принятие поправок в 272-й ФЗ.

Сегодня в нашем законодательстве предусмотрены защитные меры зеркального характера в отношении граждан США, которые посягают на основополагающие права и свободы российских граждан. В частности, запрет на въезд в Россию и арест финансовых активов.

Но мы видим, - и такая информация в большом количестве поступает в Комиссию, - что к нарушениям прав россиян, в частности жителей Крыма, причастны отнюдь не только граждане США, но и других стран. Поэтому наше предложение – распространить вышеуказанные меры на всех иностранцев, посягающих на основополагающие права и свободы наших граждан.

Поэтому работа над совершенствованием законодательства по защите суверенитета нашей страны обязательно будет продолжена.