Дипломат рассказал, как машины российских посольств штрафовали в США и Европе

Мы обратились за комментарием к бывшему заместителю генсекретаря ООН Сергею Орджоникидзе. Фото: Стоян Васев/ТАСС

В России отменяют штрафы за превышение средней скорости, которые существовали около семи лет. При том в законодательстве понятие «средняя скорость» вовсе отсутствовало! В большинстве стран нарушение скоростного режима на дорогах общего пользования карается довольно жестко. И kp.ru обратился за комментарием к бывшему заместителю генсекретаря ООН Сергею Орджоникидзе, который , работая в Нью-Йорке и Женеве, хорошо был знаком с тем, как штрафовали водителей в США и в Швейцарии.

- Сергей Александрович, как наказывали водителей в Штатах?

- В Нью-Йорке я сам ездил за рулем. Номера были дипломатические. Штрафы приходили. Но в то время Госдепартамент их всегда аннулировал — по нашему обращению.

- За что штрафовали?

- Обычно за нарушение правил парковки. Это касалось машин не только нашего представительства — практически всех. Найти свободные места в Нью Йорке всегда сложно. Мы оставляли машины на парковке, где надо через каждые полчаса бегать доплачивать. Когда приходили нам штрафы, мы отсылали их в миссию США в ООН. И американцы их аннулировали. Но, правда, это было давно. Конец 90-х годов. А потом они ввели колоссальные штрафы и начали эвакуировать даже дипломатические автомобили. Жестко. И мы вынуждены были снимать специальные помещения для парковки машин.

- А камеры?

- Камер в Нью-Йорке я не помню — но они, конечно, снимали. У американцев же нет дорожной полиции — она общая на все. Наши номера не были красными — но были буквы DPL. Нью-йоркская полиция если видела, что человек не хамит, то обычно останавливала и говорила: что ж вы так? Ну, мы извинялись, а они - ну ладно, будьте аккуратнее. Они тогда были лояльны. И если что не так, они просто оттаскивали машину на эвакуаторе куда-то в порт, далеко. И надо было платить деньги, чтобы ее забирать Сначала 50 долларов, потом 100 долларов.

- А в Швейцарии?

- В Швейцарии все намного строже при внешней либеральности. В Женеве я работал до 2011-го. И там как раз везде камеры. Дипломат не дипломат — если нарушил, то все, присылают тикет. Никаких разговоров - иначе мы дипномер вам не будем давать.

- Как наказывали?

- Могли арестовать, посадить за решетку. Ну я и не нарушал. А когда наши дипломаты попадались - невозможно было договориться. Никакие извинения не принимались. У меня, помимо служебной машины как у заместителя генсека ООН была и личная машина, БМВ Х5. И как только на личной где-нибудь не так встану — сразу «с крюком» подъезжали. При том на ней номер тоже был дипломатический. У сотрудников секретариата ООН были номера, начиная с уровня В5 (это советник), а потом D1 D2 и дальше политические. И полиция прекрасно знала, чьи это машины.

- Вас эвакуировали?

- Хотели увезти. Вечером приехали мой друг, мы пошли с ним в ресторан, машину оставили. У них в субботу-воскресенье бесплатно. Она вроде колесами задевала тротуар. Я им с трудом смог объяснить, что это машина из штаб-квартиры ООН.

- А штрафы присылали?

- Даже когда я куда-то на служебном мерседесе опаздывал, и мой водитель нарушал скоростной режим — никогда на него не присылали штрафы. А на личном ВМV Х5 мы в горы ездили. Там все дипломаты их покупали, на них давали 20% скидки. И очень жестко было у швейцарцев. Они в пятницу вечером стояли на всех проблемных участках и перекрестках и съездах с хайвеев. И проверяли на предмет алкогольной зависимости. И там лишение прав на полгода - даже дипломатов наказывали. Строгие ребята.

- За чем еще швейцарцы следили?

- Моя жена ездила во Францию за продуктами, там рядом — и однажды ей кто-то позвонил и она за рулем взяла трубку. Как они на нее накинулись: мадам, как вам не стыдно! Кстати у них штрафы за это вплоть до лишения прав. Если камеры зафиксируют — жуткое наказание.

- То есть даже строже чем у немцев?

- Швейцарцы большие немцы, чем сами немцы. Я однажды вышел из машины и увидел, что какая-то семья внимательно на меня смотрит, а потом уходит. Я им вслед: вы что-то хотели? Они: нет, мы смотрели, правильно ли вы запарковались. Они явно собирались, если что, стукнуть в полицию. Так наши попадались.

- Дипломаты?

- В 4 или 5 часов утра поехали наши переводчики - где-то не там развернулись, чтобы не делать крюк, а какие-то бабушки не спали и это видели. И донесли в полицию, и был скандал.

- У нас все же менталитет другой...

- Наверное, доносительство не самый лучший способ. Но жесткость должна быть. В частности, в отношении к тем, кто болтает по телефону за рулем. Это бич наш. С этим надо бороться.