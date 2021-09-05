Новые штрафы автолюбителям в 2022 году: Эксперт про санкции за отсутствие техосмотра и за "пьяную езду"

Эксперт рассказал про санкции за отсутствие техосмотра и за "пьяную езду" Фото: Артем КИЛЬКИН

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал новые штрафы автолюбителям за отсутствие техосмотра и за "пьяную езду".

- Пункты техосмотра не появились в достаточном количестве. Людям просто некуда ехать. А их начнут штрафовать с 1 марта 22-го года на 2 тысячи рублей с помощью камер. Поэтому как вот эту ситуацию разруливать, для меня очень большой вопрос. Кстати, с учетом и того, что у нас большая часть автопарка нынешний техосмотр просто не пройдет. А те предложения по упрощению, которые ГИБДД представила, на мой взгляд, это форма такого безумия. Потому что они предлагают контролировать, например, наличие трещин в задних фонарях, но при этом не контролируют состояние тормозной системы, и там могут быть механические повреждения. Это же нонсенс, — заявил эксперт kp.ru.

Также Шапарин раскритиковал штрафы за парковку на газоне. В частности, специалиста удивил штраф для юридических лиц в размере 300 тысяч рублей.

- И мне представляется, что штраф в 300 тысяч рублей – это какая-то форма непропорционального наказания. У нас на аналогичные суммы наказывают пьяных рецидивистов, то есть кого поймали уже второй раз, — отметил эксперт.

Напомним, ранее kp.ru опубликовал список из восьми штрафов для автолюбителей, которые введут с 2022 года. В частности, штрафовать будут владельцев "автохлама", годами стоящего во дворах. Также будут караться мойка автомобиля во дворе, большое количество неисправностей автомобиля и прочее.