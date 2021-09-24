Как бесплатно получить качественную ортопедическую обувь людям с инвалидностью в России

Благодаря новым мерам в жизни получателей госуслуг должно стать меньше хлопот и больше времени для саморазвития, любимых занятий и отдыха. Фото: Shutterstock

По закону людям с инвалидностью в нашей стране бесплатно полагается необходимая ортопедическая обувь, предусмотренная индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). Такую программу разрабатывают специалисты учреждений медико-социальной экспертизы (МСЭ). Приобретением обуви занимаются региональные отделения Фонда социального страхования (ФСС РФ) в рамках системы госзакупок на средства, выделенные ФСС из федерального бюджета.

«В Фонд регулярно поступают жалобы от людей на качество предоставляемой ортопедической обуви и нарушение сроков обеспечения в рамках исполнения государственных контрактов», - отмечают в ФСС РФ. При существующем подходе - проведении отдельных торгов для приобретения ортопедической обуви в разных регионах страны - нередко происходит существенное снижение цены контрактов. Попросту говоря, в результате суммы на закупку изделий оказываются настолько низкими, что рассчитывать на высокое качество не приходится.

Кроме того, при проведении проверок в ряде регионов выяснилось, что вместо сложной ортопедической обуви, которая должна изготавливаться для каждого инвалида индивидуально, по его параметрам, поставщики выдают типовые изделия, не обеспечивающие реабилитационный эффект.

Между тем существующие правила позволяют участвовать в торгах компаниям, которые не специализируются на реабилитационных мероприятиях для инвалидов. Это также негативно сказывается на качестве изделий.

Чтобы улучшить обеспечение людей с инвалидностью и детей-инвалидов ортопедической обувью, повысить ее качество и наладить бесперебойное предоставление изделий, принято решение о проведении совместных закупок между соседними регионами Российской Федерации, сообщают в ФСС. Такой подход не только позволит решить ряд проблем с качеством обуви и существенно сократить сроки ее предоставления инвалидам. Также будет облегчен переход на электронный сертификат на технические средства реабилитации (ТСР).

Напомним, с 27 сентября 2021 года вступает в силу закон, согласно которому люди с инвалидностью смогут сами покупать необходимые им изделия (в рамках, предусмотренных в ИПРА), расплачиваясь цифровым сертификатом. Сумма на приобретение того или иного изделия будет определяться как его стоимость в последнем исполненном (закрытом) государственном контракте.

Внедрение электронных сертификатов будет способствовать повышению качества продукции за счет формирования конкурентных условий, отмечают эксперты.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Где узнать о льготных средствах реабилитации?

- Мой сын - инвалид с детства, сейчас ему 26 лет. Подскажите: как можно проверить, какие бесплатные технические средства реабилитации ему назначены, какие уже выданы? Мы хотим убедиться, что получили все в полном объеме.

Валентина.

Отвечают эксперты ФСС РФ:

- На официальном портале Фонда социального страхования fss.ru вы найдете сервис «Личный получатель социальных услуг» (находится по ссылке https://lk.fss.ru/recipient/). Чтобы войти в такой электронный кабинет, нужно ввести пароль и логин, которые используются для доступа на Единый портал госуслуг.

Для людей с инвалидностью в личном кабинете отражается информация об обеспечении техническими средствами реабилитации (протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода и др.) и санаторно-курортном лечении, предоставляемых за счет ФСС РФ. Можно увидеть справку из индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА).

Если в ИПРА рекомендовано несколько видов изделий, а сам человек написал заявление на обеспечение только некоторыми из них, то в личном кабинете мы увидим, обеспечен он именно этими средствами или нет.

Таким образом, вы с сыном можете открыть в личном электронном кабинете индивидуальную программу реабилитации, посмотреть, что ему рекомендовано, что ему уже выдано. И в случае если возникнут какие-то несостыковки, можно обратиться в региональное отделение Фонда. Там выяснят, почему такое произошло, и примут меры, чтобы исправить нарушения, если они есть.

Что нужно для оформления ж/д билета, чтобы съездить в санаторий

- Нашему ребенку-инвалиду выдали бесплатную путевку на лечение в санаторий. Насколько знаю, поездка на поезде туда тоже должна быть бесплатной. Как нам получить такую льготу?

Ирина.

Отвечают эксперты ФСС РФ:

- Сегодня можно воспользоваться современным сервисом - электронным талоном РЖД на проезд, который упрощает оформление льготных документов на проезд поездами дальнего следования к месту лечения и обратно.

Вам нужно будет выполнить несколько несложных действий:

1. Обратиться в региональное отделение ФСС РФ по месту жительства. Там оформят электронный талон, подтверждающий право на получение бесплатного ж/д билета. После этого информация о льготнике поступает на сервер ОАО «РЖД», и человеку нет необходимости, как раньше, идти в ж/д кассу, чтобы получить льготный билет.

2. Зарегистрироваться на сайте ОАО «РЖД» (rzd.ru).

3. Указать маршрут, дату отправления, поставить галочку в пункте «по льготе ФСС», выбрать поезд, вагон и место.

4. Ввести личные сведения - ФИО, СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования), паспортные данные (свидетельство о рождении - для несовершеннолетнего).

Если нет возможности оформить билет на сайте в интернете, можно по-прежнему прийти за ним в кассу, предъявив только паспорт.

Дадут ли компенсацию за самостоятельное приобретение кресла-коляски?

- Мы купили своему ребенку-инвалиду кресло-коляску. Можно ли получить какую-то компенсацию от государства?

Иван.

Отвечают эксперты ФСС РФ:

- Вы сможете получить компенсацию, если необходимость данного изделия для вашего ребенка предусмотрена в его индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА). Если ИПРА у вас нет либо вы сами решили что-то купить вне ее рамок, то государство не сможет компенсировать затраты.

Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в Фонд социального страхования. Понадобятся заявление и такие документы:

• индивидуальна программа реабилитации или абилитации, полученная по результатам медико-социальной экспертизы,

• квитанции и чеки об оплате товара (кресла-коляски).

Заявление можно подать как при личной явке в отделение Фонда, так и на портале «Госуслуги». Компенсация за самостоятельно приобретенные средства реабилитации предоставляется в течение двух месяцев после подачи заявления с необходимыми документами.

НА ЗАМЕТКУ

Обратите внимание: сумма компенсации имеет ограничения. Она не может быть выше стоимости, по которой государство приобретает конкретные технические средства реабилитации в рамках госзакупок. К учету принимаются данные последнего по времени на момент подачи заявления госконтракта на закупку технического средства реабилитации (в вашем случае - кресла-коляски) региональным отделением Фонда.

С конкретными суммами по каждому региону можно ознакомиться на сайте ФСС РФ в разделе «Компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации».