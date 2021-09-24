Эффективность арбидола при ковиде доказана клинически

Обосновывая необходимость своей работы, иранские ученые сослались на данные предыдущих исследований Фото: Shutterstock

В Иране завершилось масштабное клиническое испытание препарата «арбидол» (международное непатентованное название - умифеновир). В нем приняли участие пациенты с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (легкое и средней тяжести течение). Участников разделили на две группы: больным из первой группы давали противомалярийный гидроксихлорохин и антивирусное лекарство Калетру. Вторая группа получала все тот же гидроксихлорохин, а в качестве противовирусного средства в схему был добавлен арбидол. На седьмой день заболевания у всех пациентов из группы арбидола наблюдалась более интенсивная положительная динамика. Иными словами, симптомы болезни, такие как слабость, кашель, нарушения работы ЖКТ, у пациентов, принимавших умифеновир, проходили гораздо быстрее. Разница настолько велика, что ее никак нельзя списать на статистическую погрешность, уверены иранские врачи. Более того: статистически значимые различия в развитии заболевания наблюдались уже на третий день лечения, подчеркивают специалисты. И делают однозначный вывод: эти различия обусловлены именно добавлением арбидола. Все материалы по итогам испытания опубликованы на исследовательской площадке Research Square.

Обосновывая необходимость своей работы, иранские ученые сослались на данные предыдущих исследований умифеновира. Ранее было доказано, что препарат способен связываться с молекулами гемагглютинина (поверхностного белка – ред.) вируса гриппа, лишая его возможности прикрепиться к клетке человека. Что касается ковида, то потенциальная эффективность арбидола против коронавируса нового типа была обнаружена путем моделирования взаимодействия молекулы умифеновира с возможными лекарственными мишенями на поверхности вируса SARS-CoV-2. Таким образом, данные иранского эксперимента доказывают правильность выводов, сделанных ранее микробиологами из Австралии, США и Индии.

Оксана Гизингер

«Именно эти результаты, полученные в ходе молекулярного моделирования, и позволили так свободно использовать умифеновир в комплексной терапии. Выводы иранских коллег, а также наши собственные наблюдения как раз и подтверждают справедливость данных, полученные в ходе моделирования. Таким образом, ученым из разных стран мира удалось выстроить стройную и логичную цепь, начиная от предположения и заканчивая клиническими данными, не оставляющими никаких сомнений в эффективности препарата», - сказала «Комсомольской правде» профессор кафедры иммунологии и аллергологии РУДН, доктор биологических наук Оксана Гизингер.

Аналогичной точки зрения придерживается и профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии имени академика П.В. Сергеева МБФ ГБУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ им. И.М. Сеченова доктор биологических наук Елена Карева. По нашей просьбе она объяснила, как вирус заражает клетку и как этому может помешать умифеновир.

Елена Карева

- Это не вирус проникает в клетку – это клетка его поглощает. Эпителий дыхательных путей обладает фагоцитарной активностью. Клетки слизистой как бы «съедают» некоторые белки, которые считают полезными для себя. А вирус мимикрирует под «полезный» белок, дает себя проглотить, а потом обманывает клетку. Вместо того, чтобы позволить клеточному «органу» лизосоме разрушить себя, вирус высвобождает фрагменты РНК и поражает ядро… Но вернемся к началу процесса. Существует всего пять путей, по которым вирус проникает в клетку. Вирусов же, конечно, намного больше. Это означает, что на каждый из этих путей приходится огромное количество вирусов. Ранее было доказано, что вирус гриппа, многие возбудители ОРВИ, а также коронавирус, к счастью, проникают в клетку одним и тем же путем. Ну а умифеновир, как выяснилось, способен «перекрывать» именно этот путь поглощения вируса клеткой, блокируя определенный белок. Это означает, что препарат эффективен в отношении всех вирусов, которые проникают в клетку именно этим путем. Это очень важно для клинической практики, так как данный вывод позволяет врачу назначать Арбидол при любых проявлениях ОРВИ.

В России Арбидол включен в последнюю на сегодня версию рекомендаций Минздрава России по медикаментозной профилактике и амбулаторному/стационарному лечению легких форм COVID-19. По текущей статистике, на них приходится более 80% всех диагностируемых случаев. Ранее Минздрав одобрил внесение изменений в инструкцию по применению препарата. Теперь там указано, что Арбидол проявляет специфическую активность в отношении коронавируса. Обновленная версия инструкции уже опубликована в Государственном реестре лекарственных средств (ГРЛС).

За последние несколько дней в ряде российских регионов прозвучали заявления медицинских властей о подготовке служб здравоохранения к приходу четвертой волны эпидемии коронавируса.