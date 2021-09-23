В Самаре подвели итоги смотра-конкурса «Лучший казачий кадетский корпус 2021 года»

Цель смотра - «распространение успешного опыта по реализации дополнительных общеразвивающих программ

Испытаний было четыре: «Визитная карточка казачьего кадетского корпуса», «Презентация и защита социального проекта», «Открытое занятие», «Тестирование».

Цель смотра - «распространение успешного опыта по реализации дополнительных общеразвивающих программ, военно-патриотического воспитания молодёжи, развития исторических, культурных и духовных традиций российского казачества».

Лучше всех проявили себя представители Новороссийского казачьего кадетского корпуса. Ребята с черноморских берегов, кроме переходящего знамени Президента РФ, получили и приз в 3 миллиона рублей. Немного уступили южанам юные казаки из Самары — их «приз» составил 2 млн. рублей. Третье место и один миллион — у Шахтинского генерала Я.Бакланова казачьего кадетского корпуса из Ростовской области.

Победителей и призеров поздравили ответственный секретарь Совета по делам казачества Александр Орехов, заместитель полпредаа президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, самарский губернатор Дмитрий Азаров, представители РПЦ и Всероссийского казачьего общества.