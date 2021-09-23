Эксперты назвали главную причину смертности в России

Коррекция образа жизни сама по себе может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у подавляющего большинства людей Фото: Shutterstock

Какие меры профилактики сердечно-сосудистых заболеваний важны и как коронавирус сказывается на работе сердца и состоянии сосудов, рассказали во время круглого стола в медиа-центре «Российской газеты» замдиректора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук Александр Горшков и первый заместитель генерального директора «Национального медицинского исследовательского центра кардиологии» Минздрава РФ, кандидат медицинских наук, профессор Филипп Палеев.

Чаще всего развитие сердечно-сосудистых заболеваний провоцируют повышенное артериальное давление, ожирение и курение.

Коррекция образа жизни сама по себе может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у подавляющего большинства людей, вплоть до 90 процентов, считает Александр Горшков.

- Свою эффективность доказала диета с преимущественным употребление фруктов, овощей, цельнозерновых злаков, клетчатки и других продуктов, которые влияют на уровень холестерина. Кроме того, орехов, рыбы, мяса птицы и молочных продуктов с пониженной жирностью, а также снижение потребления сладостей, сладких напитков и жирного красного мяса, - отметил эксперт.

На вопрос kp.ru о том, действительно ли пандемия COVID-19 повлияла на рост числа смертей от сердечно-сосудистых болезней и как можно уменьшить риски роста смертности в перспективе, ответил Филипп Палеев, первый заместитель генерального директора «Национального медицинского исследовательского центра кардиологии» Минздрава РФ.

- В период пандемии, действительно, мы увидели рост смертности от болезней системы кровообращения. Но он был спровоцирован и общим ростом смертности во всех странах, где зафиксированы большие цифры заболевших от коронавирусной инфекции. Причин несколько. Это, прежде всего, изменение системы оказания медицинской помощи, переоборудование под ковидные большого количества коек, предназначенных для оказания помощи людям с заболеваниями системы кровообращения. Во-вторых, большое количество врачей было перенаправлено на лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Третье – это резкое нарушение диспансерного наблюдения. Какое-то время были закрыты поликлиники, но сказался и страх пациентов обращаться к врачам, - сказал Филипп Палеев.

По итогам 2020 года было отмечено небывалое снижение первичной заболеваемости ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, другими серьезными заболеваниями системы кровообращения. Таких болезней как будто не стало вовсе. Однако это, разумеется, совершенно не отражает реальной картины. Многие люди с сердечно-сосудистыми проблемами просто не прошли обследование, потому что не попали к врачам.

- Ковид, действительно, влияет на состояние сосудов. Постковидный синдром есть и он описан, - сказал Филипп Палеев. Однако, в большинстве случаев, поражение сердца и сосудов после ковида все же не является катастрофическим. Зато врачи ожидают у переболевших обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы.

- Мы рекомендуем увеличить частоту диспансерного наблюдения пациентов, перенесших тяжелые формы ковида. Наблюдать их ежемесячно или раз в два месяца в течение ближайших 6 месяцев после болезни, - отметил эксперт.

По данным Филиппа Палева, у людей, перенесших ковид, наблюдается и повышение частоты сердечных сокращений, что может потребовать лечения специально подобранными вместе с врачом препаратами.