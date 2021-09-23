А побеждали везде либо «Единая Россия», либо КПРФ
Фото: Олег ЗОЛОТО
Мы решили выяснить - как голосовали разные районы и избирательные округа Москвы на выборах в Госдуму-2021. А результаты нанесли на карту.
Мы раскрасили все 128 районов столицы в цвета партий, как проголосовали их жители на выборах в Госдуму. А побеждали везде либо «Единая Россия», либо КПРФ. И еще в некоторых аномально высоки показатели либералов - «Яблока». По стране они набрали около 1%, а в университетских и центральных кварталах Москвы - по 10 - 15%! Эти районы мы так и обозначили.
Получилось пестрое одеяло с любопытной закономерностью. «Чиновничьи» и «пролетарские» районы - за ЕР. «Интеллигентские», где вечно держат кулак в кармане, - за КПРФ. А там, где больше артистической и ученой элиты, много и яблочников.
Карта голосования
Почему так произошло, «Комсомолке» объяснил историк и футуролог, автор телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников:
- Запад Москвы вплоть до самого центра традиционно был настроен скептически к любой власти - еще с советского времени. Это часть города с преобладанием гуманитарной и технической интеллигенции, ученых.
На юге, востоке и юго-востоке исторически живут люди попроще и победнее. Там много промышленных предприятий. Их работники традиционно поддерживали действующую власть - от нее много зависит. А Новая Москва, очевидно, после присоединения стала жить лучше. Вот и результат, - объяснил Пряников.
Интересная картина на севере. Еще 5 - 10 лет назад он весь был бы другого цвета. Причины у такой перемены две: во-первых, там остался старый кластер интеллигенции, а во-вторых, такое изменение связано с активной застройкой. На Ленинградском шоссе сплошь новые жилые комплексы - от «Динамо» и до Химок. То же самое - северо-запад и Дмитровское шоссе. Квартиры там - от 25 млн рублей и выше. Это жилье может потянуть только средний класс. И выборы показали, что этот слой, как и интеллигенция, преимущественно протестный (хотя он и приобрел деньги и карьеры во многом благодаря этой власти).
Распределение голосов на карте для «Яблока» весьма характерно и тоже имеет исторические корни, считает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов:
- За «Яблоко» традиционно голосуют коренные москвичи и люди с очень высоким образовательным цензом. На карте это хорошо видно: центр города и юго-запад, где сосредоточены главные вузы страны. И Аэропорт, Сокол, где селили творческую элиту. У них всегда были более либеральные взгляды. А для жителей окраин яблочники - немножко «чуждые люди». Там за них не голосуют.
ИТОГИ
Ховринский округ
1. Силино - ЕР 32,40%
2. Матушкино - ЕР 31,98%
3. Крюково - ЕР 35,20%
4. Старое Крюково - ЕР 34,62%
5. Савелки - КПРФ 30,62%
6. Молжаниновский - КПРФ 31,12%
7. Куркино - КПРФ 32,23%
8. Северное Тушино - КПРФ 31,10%
9. Левобережный - КПРФ 31,35%
10. Ховрино - КПРФ 31,65%
11. Головинский - КПРФ 29,21%
12. Войковский - ЕР 42,38%
Ленинградский округ
13. Зап. Дегунино - КПРФ 28,03%
14. Дмитровский - КПРФ 26,61%
15. Вост. Дегунино - КПРФ 29,25%
16. Бескудниково - КПРФ 27,26%
17. Коптево - КПРФ 27,34%
18. Тимирязевский - КПРФ 28,49%
19. Сокол - ЕР 41,18%
20. Аэропорт - КПРФ 27,09%
21. Савеловский - КПРФ 25,64%
22. Хорошевский - КПРФ 28,60%
23. Беговой - КПРФ 26,85%
Медведковский округ
24. Северный - КПРФ 33,13%
25. Лианозово - КПРФ 30,88%
26. Бибирево - КПРФ 31,26%
27. Северное Медведково - КПРФ 32,68%
28. Алтуфьево - ЕР 43,63%
29. Южное Медведково - КПРФ 30,68%
30. Отрадное - КПРФ 31,41%
Бабушкинский округ
31. Лосиноостровский - КПРФ 32,19%
32. Бабушкинский - ЕР 30,17%
33. Ярославский - ЕР 42,46%
34. Свиблово - КПРФ 34,51%
35. Марфино - КПРФ 34,66%
36. Останкино - КПРФ 31,44%
37. Ростокино - КПРФ 31,84%
38. Бутырский - КПРФ 32,96%
39. Алексеевский - КПРФ 30,54%
40. Богородское - КПРФ 31,89%
41. Марьина Роща - КПРФ - 30,38%
42. Сокольники - ЕР 27,70%
Преображенский округ
43. Метрогородок - ЕР 31,28%
44. Гольяново - ЕР 35,78%
45. Восточный - ЕР 33,20%
46. Преображенское - КПРФ 31,14%
47. Северное Измайлово - КПРФ 31,19%
48. Соколиная Гора - КПРФ 30,46%
49. Измайлово - КПРФ 31,17%
50. Восточное Измайлово - КПРФ 31,63%
51. Ивановское - ЕР 41,08%
Тушинский округ
52. Митино - КПРФ 32,00%
53. Юж. Тушино - КПРФ 30,64%
54. Покр.-Стрешнево - КПРФ 29,57%
55. Строгино - ЕР 29,77%
56. Щукино - КПРФ 29,79%
57. Хор.-Мневники - ЕР 41,57%
Кунцевский округ
58. Крылатское - КПРФ 30,52%
59. Кунцево - КПРФ 32,74
60. Фил. парк - КПРФ 32,66%
61. Можайский - ЕР 41,58%
62. Фили-Давыдково - КПРФ 34,03%
63. Дорогомилово - КПРФ 31,50%
64. Раменки - КПРФ 36,26%
65. Пр. Вернадского - КПРФ 30,58%
Центральный округ
66. Пресненский - КПРФ 25,84%
67. Тверской - ЕР 25,51%
68. Мещанский - ЕР 27,46%
69. Красносельский - ЕР 33,77%
70. Басманный - ЕР 29,45%
71. Арбат - ЕР 42,53%
72. Таганский - ЕР 28,03%
73. Лефортово - ЕР 35,49%
74. Хамовники - ЕР 28,12%
75. Якиманка - ЕР 32,86%
76. Замоскворечье - КПРФ 27,12%
Перовский округ
77. Перово - ЕР 43,47%
78. Новогиреево - КПРФ 32,07%
79. Нижегородский - КПРФ 32,39%
80. Вешняки - ЕР 30,68%
81. Новокосино - КПРФ 33,07%
82. Текстильщики - ЕР 36,80%
83. Рязанский - ЕР 38,71%
84. Косино-Ухтомский - КПРФ 35,99%
85. Некрасовка - ЕР 33,76%
Нагатинский округ
86. Донской - ЕР 30,10%
87. Даниловский - ЕР 43,19%
88. Южнопортовый - КПРФ 31,52%
89. Печатники - ЕР 32,93%
90. Котловка - КПРФ 31,05%
91. Нагорный - КПРФ 32,37%
92. Нагатино-Садовники - КПРФ 31,11%
93. Нагатинский Затон - ЕР 31,28%
94. Москворечье-Сабурово - КПРФ 31,33%
95. Чертаново Сев. - КПРФ 31,75%
Черемушкинский округ
96. Гагаринский - КПРФ 29,57%
97. Академический - КПРФ 29,12%
98. Ломоносовский - КПРФ 29,09%
99. Обручевский - КПРФ 27,93%
100. Черемушки - ЕР 30,98%
101. Зюзино - ЕР 29,59%
102. Коньково - КПРФ 29,74%
103. Теплый Стан - ЕР 41,56%
Люблинский округ
104. Кузьминки - ЕР 35,95%
105. Выхино-Жулебино - ЕР 34,29%
106. Люблино - ЕР 36,51%
107. Марьино - ЕР 44,10%
108. Капотня - ЕР 49,48%
Орехово-Борисовский округ
109. Царицыно - ЕР 31,47%
110. Орехово-Борисово Сев. - ЕР 43,84%
111. Зябликово - ЕР 34,87%
112. Братеево - ЕР 37,89%
113. Бирюлево Зап. - ЕР 33,81%
114. Бирюлево Вост. - ЕР 31,47%
115. Орехово-Борисово Юж. - ЕР 35,85%
Чертановский округ
116. Ясенево - КПРФ 30,45%
117. Чертаново Центр. - ЕР 34,28%
118. Чертаново Южн. - ЕР 32,02%
119. Сев. Бутово - КПРФ 32,36%
120. Южн. Бутово - ЕР 42,17%
Новомосковский округ
121. Очак.-Матвеевское - ЕР 32,81%
122. Троп.-Никулино - КПРФ 27,33%
123. Ново-Переделкино - ЕР 46,21%
124. Солнцево - ЕР 30,61%
125. Внуково - ЕР 34,57%
126. Сосенская - ЕР 31,17%
127. Новомосковская - ЕР 34,52%
128. Троицкий АО - ЕР 32,67%