А побеждали везде либо «Единая Россия», либо КПРФ Фото: Олег ЗОЛОТО

Мы решили выяснить - как голосовали разные районы и избирательные округа Москвы на выборах в Госдуму-2021. А результаты нанесли на карту.

Мы раскрасили все 128 районов столицы в цвета партий, как проголосовали их жители на выборах в Госдуму. А побеждали везде либо «Единая Россия», либо КПРФ. И еще в некоторых аномально высоки показатели либералов - «Яблока». По стране они набрали около 1%, а в университетских и центральных кварталах Москвы - по 10 - 15%! Эти районы мы так и обозначили.

Получилось пестрое одеяло с любопытной закономерностью. «Чиновничьи» и «пролетарские» районы - за ЕР. «Интеллигентские», где вечно держат кулак в кармане, - за КПРФ. А там, где больше артистической и ученой элиты, много и яблочников.

Карта голосования

Почему так произошло, «Комсомолке» объяснил историк и футуролог, автор телеграм-канала «Толкователь» Павел Пряников:

- Запад Москвы вплоть до самого центра традиционно был настроен скептически к любой власти - еще с советского времени. Это часть города с преобладанием гуманитарной и технической интеллигенции, ученых.

На юге, востоке и юго-востоке исторически живут люди попроще и победнее. Там много промышленных предприятий. Их работники традиционно поддерживали действующую власть - от нее много зависит. А Новая Москва, очевидно, после присоединения стала жить лучше. Вот и результат, - объяснил Пряников.

Интересная картина на севере. Еще 5 - 10 лет назад он весь был бы другого цвета. Причины у такой перемены две: во-первых, там остался старый кластер интеллигенции, а во-вторых, такое изменение связано с активной застройкой. На Ленинградском шоссе сплошь новые жилые комплексы - от «Динамо» и до Химок. То же самое - северо-запад и Дмитровское шоссе. Квартиры там - от 25 млн рублей и выше. Это жилье может потянуть только средний класс. И выборы показали, что этот слой, как и интеллигенция, преимущественно протестный (хотя он и приобрел деньги и карьеры во многом благодаря этой власти).

Распределение голосов на карте для «Яблока» весьма характерно и тоже имеет исторические корни, считает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов:

- За «Яблоко» традиционно голосуют коренные москвичи и люди с очень высоким образовательным цензом. На карте это хорошо видно: центр города и юго-запад, где сосредоточены главные вузы страны. И Аэропорт, Сокол, где селили творческую элиту. У них всегда были более либеральные взгляды. А для жителей окраин яблочники - немножко «чуждые люди». Там за них не голосуют.

ИТОГИ

Ховринский округ

1. Силино - ЕР 32,40%

2. Матушкино - ЕР 31,98%

3. Крюково - ЕР 35,20%

4. Старое Крюково - ЕР 34,62%

5. Савелки - КПРФ 30,62%

6. Молжаниновский - КПРФ 31,12%

7. Куркино - КПРФ 32,23%

8. Северное Тушино - КПРФ 31,10%

9. Левобережный - КПРФ 31,35%

10. Ховрино - КПРФ 31,65%

11. Головинский - КПРФ 29,21%

12. Войковский - ЕР 42,38%

Ленинградский округ

13. Зап. Дегунино - КПРФ 28,03%

14. Дмитровский - КПРФ 26,61%

15. Вост. Дегунино - КПРФ 29,25%

16. Бескудниково - КПРФ 27,26%

17. Коптево - КПРФ 27,34%

18. Тимирязевский - КПРФ 28,49%

19. Сокол - ЕР 41,18%

20. Аэропорт - КПРФ 27,09%

21. Савеловский - КПРФ 25,64%

22. Хорошевский - КПРФ 28,60%

23. Беговой - КПРФ 26,85%

Медведковский округ

24. Северный - КПРФ 33,13%

25. Лианозово - КПРФ 30,88%

26. Бибирево - КПРФ 31,26%

27. Северное Медведково - КПРФ 32,68%

28. Алтуфьево - ЕР 43,63%

29. Южное Медведково - КПРФ 30,68%

30. Отрадное - КПРФ 31,41%

Бабушкинский округ

31. Лосиноостровский - КПРФ 32,19%

32. Бабушкинский - ЕР 30,17%

33. Ярославский - ЕР 42,46%

34. Свиблово - КПРФ 34,51%

35. Марфино - КПРФ 34,66%

36. Останкино - КПРФ 31,44%

37. Ростокино - КПРФ 31,84%

38. Бутырский - КПРФ 32,96%

39. Алексеевский - КПРФ 30,54%

40. Богородское - КПРФ 31,89%

41. Марьина Роща - КПРФ - 30,38%

42. Сокольники - ЕР 27,70%

Преображенский округ

43. Метрогородок - ЕР 31,28%

44. Гольяново - ЕР 35,78%

45. Восточный - ЕР 33,20%

46. Преображенское - КПРФ 31,14%

47. Северное Измайлово - КПРФ 31,19%

48. Соколиная Гора - КПРФ 30,46%

49. Измайлово - КПРФ 31,17%

50. Восточное Измайлово - КПРФ 31,63%

51. Ивановское - ЕР 41,08%

Тушинский округ

52. Митино - КПРФ 32,00%

53. Юж. Тушино - КПРФ 30,64%

54. Покр.-Стрешнево - КПРФ 29,57%

55. Строгино - ЕР 29,77%

56. Щукино - КПРФ 29,79%

57. Хор.-Мневники - ЕР 41,57%

Кунцевский округ

58. Крылатское - КПРФ 30,52%

59. Кунцево - КПРФ 32,74

60. Фил. парк - КПРФ 32,66%

61. Можайский - ЕР 41,58%

62. Фили-Давыдково - КПРФ 34,03%

63. Дорогомилово - КПРФ 31,50%

64. Раменки - КПРФ 36,26%

65. Пр. Вернадского - КПРФ 30,58%

Центральный округ

66. Пресненский - КПРФ 25,84%

67. Тверской - ЕР 25,51%

68. Мещанский - ЕР 27,46%

69. Красносельский - ЕР 33,77%

70. Басманный - ЕР 29,45%

71. Арбат - ЕР 42,53%

72. Таганский - ЕР 28,03%

73. Лефортово - ЕР 35,49%

74. Хамовники - ЕР 28,12%

75. Якиманка - ЕР 32,86%

76. Замоскворечье - КПРФ 27,12%

Перовский округ

77. Перово - ЕР 43,47%

78. Новогиреево - КПРФ 32,07%

79. Нижегородский - КПРФ 32,39%

80. Вешняки - ЕР 30,68%

81. Новокосино - КПРФ 33,07%

82. Текстильщики - ЕР 36,80%

83. Рязанский - ЕР 38,71%

84. Косино-Ухтомский - КПРФ 35,99%

85. Некрасовка - ЕР 33,76%

Нагатинский округ

86. Донской - ЕР 30,10%

87. Даниловский - ЕР 43,19%

88. Южнопортовый - КПРФ 31,52%

89. Печатники - ЕР 32,93%

90. Котловка - КПРФ 31,05%

91. Нагорный - КПРФ 32,37%

92. Нагатино-Садовники - КПРФ 31,11%

93. Нагатинский Затон - ЕР 31,28%

94. Москворечье-Сабурово - КПРФ 31,33%

95. Чертаново Сев. - КПРФ 31,75%

Черемушкинский округ

96. Гагаринский - КПРФ 29,57%

97. Академический - КПРФ 29,12%

98. Ломоносовский - КПРФ 29,09%

99. Обручевский - КПРФ 27,93%

100. Черемушки - ЕР 30,98%

101. Зюзино - ЕР 29,59%

102. Коньково - КПРФ 29,74%

103. Теплый Стан - ЕР 41,56%

Люблинский округ

104. Кузьминки - ЕР 35,95%

105. Выхино-Жулебино - ЕР 34,29%

106. Люблино - ЕР 36,51%

107. Марьино - ЕР 44,10%

108. Капотня - ЕР 49,48%

Орехово-Борисовский округ

109. Царицыно - ЕР 31,47%

110. Орехово-Борисово Сев. - ЕР 43,84%

111. Зябликово - ЕР 34,87%

112. Братеево - ЕР 37,89%

113. Бирюлево Зап. - ЕР 33,81%

114. Бирюлево Вост. - ЕР 31,47%

115. Орехово-Борисово Юж. - ЕР 35,85%

Чертановский округ

116. Ясенево - КПРФ 30,45%

117. Чертаново Центр. - ЕР 34,28%

118. Чертаново Южн. - ЕР 32,02%

119. Сев. Бутово - КПРФ 32,36%

120. Южн. Бутово - ЕР 42,17%

Новомосковский округ

121. Очак.-Матвеевское - ЕР 32,81%

122. Троп.-Никулино - КПРФ 27,33%

123. Ново-Переделкино - ЕР 46,21%

124. Солнцево - ЕР 30,61%

125. Внуково - ЕР 34,57%

126. Сосенская - ЕР 31,17%

127. Новомосковская - ЕР 34,52%

128. Троицкий АО - ЕР 32,67%