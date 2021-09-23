Россияне назвали бестолковые штрафы, которые нужно отменить

Вопрос дня: Какие еще штрафы нам бы взять и отменить? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

23 сентября стало известно, что ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости на отдельном участке трассы между двумя камерами. Правда, временно: пока не будет доработано законодательство в этой сфере.

А между тем, мы решили спросить экспертов: а какие штрафы отменили бы в России вы?

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения «Федеральный сельсовет»:

- У нас столько штрафов глупых! Ну вот штраф за содержание живности в садовых товариществах - так вы посмотрите, где и как. А то, что кроликов держат в квартирах, никого не напрягает? Понятно, что коровник на 6 сотках не поставишь, но кому там курятник-то мешал?!

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Полно идиотов, которых штрафы не останавливают. А на законопослушных граждан они действуют. Но почему, когда участок дороги извилистый, после каждой извилины стоит знак 60, а потом сразу - 40 км в час? После которого сразу из кустов выходят и тормозят. На каком основании у нас ставят знаки с понижением скорости с таким маленьким разрывом? Эти знаки устанавливают для водителей или для инспекторов?

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, бывший заместитель генсека ООН:

- Отменять надо только неадекватные штрафы. А вот штрафы за болтовню по телефону за рулем - они нужны.

Антон ШАПАРИН, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Надо отменять практику, когда «активный гражданин» инициирует штраф, увидев «машину на газоне» и отправив оповещение. Надеюсь, новая Госдума примет новый Кодекс об административных правонарушениях, где не будет «странных» штрафов.

Андрей ТУМАНОВ, экс-депутат Госдумы:

- Я проехал 4 тысячи миль по Австралии и 5 тысяч миль по Америке - ни единого штрафа не получил. А у нас... Вот, например, квитанции «за нарушение пожарной безопасности на дачном участке». Да любой инспектор, если придет к дачнику и окинет взглядом его домик с участком, сразу начнет штрафовать. А если еще и стройинспекция придет - каждого второго дачника надо будет вешать на березе! Всю эту чушь и надо отменять.