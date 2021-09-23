ГИБДД перестала штрафовать водителей за превышение средней скорости

МВД поручили разработать и внести в правительство поправки, которые закрепили бы ответственность за нарушение "средней скорости". Фото: Иван ВИСЛОВ

ГИБДД России пришлось временно приостановить практику вынесения штрафов автомобилистам за превышение средней скорости на отдельном участке трассы между двумя камерами. Об этом сообщает "Коммерсантъ" с ссылкой на официальный ответ ведомства.

В нем говорится, что Госавтоинспекция не рассматривает подобные нарушения на российских дорогах. В МВД России не уточнили, по какой причине перестали выписывать подобные протоколы.

По данным ряда изданий штрафы за превышение средней скорости не выносятся уже довольно давно: в Подмосковье - с весны. Причиной тому скорее всего стали проигранные суды: просто внезапно выяснилось, что с 2013 года законодательно этот способ контроля скорости автолюбителей не закреплен нигде. Кроме того, когда камеры находятся на расстоянии нескольких километров, на всем протяжении этого отрезка дороги, согласно новым правилам, должны присутствовать установленные знаки и разметка, которая предупреждают о контроле скорости и фотофиксации.

Ранее МВД поручили разработать и внести в правительство поправки, которые закрепили бы ответственность за нарушение "средней скорости". Но сделать это оказалось не просто.

Отметим, что штраф за нарушение скорости, который определяли две камеры на отдельном участке дороги зависел от скорости: водители платили от 500 до 5 тысяч рублей.

Поправки в закон не вносили семь лет, так как было принято считать, что при автоматическом определении средней скорости водитель платит как бы за повторное нарушение.

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