Эксперты рынка труда: Люди должны сражаться за работу в офисе. Удаленка - удел слабаков

В карьерные консультанты чаще всего идут те, кто раньше был «эйчаром» (HR) - сотрудник, отвечающий за подбор персонала внутри компании Фото: Shutterstock

Перезапустите свою карьеру! Эксклюзивные вакансии в лучших компаниях! Разработайте стратегию для продвижения по карьерной лестнице! - стоит набрать в поисковике слово «карьера», вывалятся сотни подобных объявлений.

Карьерный консультант - профессия нынче востребованная. Каждый месяц школы карьерных консультантов выпускают из своих стен десятки новых специалистов. Открываются курсы карьерного консультирования и при вузах. В попытке подняться по карьерной лестнице и серьезно увеличить доход многие надеются на чудо: пошел на консультацию - получил крутую вакансию. Корреспондент «Комсомолки» решила выяснить, так ли это на самом деле.

«ГАРАНТИИ НЕ ДАЕМ, НО РАБОТУ НАЙДЕТЕ»

Сочинив легенду о желании сменить работу, я наобум обзвонила несколько компаний, предлагающих услуги карьерных консультантов.

- А я точно смогу новую работу найти?

- Конечно, найдете! - уверяли меня на том конце провода.

- А гарантию вы даете? Это будет прописано в нашем договоре?

- Гарантию мы не даем, но вы не сомневайтесь, 99 процентов наших клиентов находят престижную работу.

- А если я вообще не знаю, кем бы дальше хотела работать? Подумываю сменить профиль... - сочиняла я.

- Вам точно к нам! Мы поможем раскрыть ваши желания и таланты! Ваша работа станет любимой! - уверяли меня.

Звучало заманчиво, вот только стоимость консультации оказалась весьма кусачей (в среднем 10 тысяч рублей за один час). За это время кадровый консультант лишь пройдет по верхам - поможет ответить на какой-то один интересующий вас в карьерном плане вопрос. Если же нужна стратегия, куда двигаться дальше, какие сферы деятельности кроме нынешней вам подходят, то разовой консультацией дело не ограничится. И вот тут ценник подскакивает минимум вдвое.

- Стоимость карьерной консультации может начинаться от тысячи рублей. Можно даже найти и бесплатные предложения, если речь идет о выпускниках школ карьерного консультирования, которым нужна стажировка. Верхний ценовой порог назвать сложно. Лично у меня есть коллега, который консультирует за 100 тысяч рублей в час. На прием к нему приходят топ-менеджеры, оклады которых достигают сотни тысяч рублей в месяц, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» старший консультант «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Дмитрий Утукин.

- Как понять, что ты на неверном карьерном пути? Когда стоит идти на консультацию?

- Самый простой критерий: в понедельник не хочется идти на работу и вы с нетерпением ждете пятницы, как избавления от рабства. Второе: вы не развиваетесь и не понимаете, куда вам дальше расти. Вы не знаете современных тенденций и технологий. Вы готовы поучиться новому, но не знаете, как это максимально использовать. И третий момент: вы понимаете, что сильно не доплачены. Ваши коллеги в приватных разговорах раскрывают свою зарплату, и вы не понимаете, как сделать так, чтобы ваша работа оплачивалась по достоинству. Карьерный консультант ответит на эти вопросы.

- Как вычислить дилетанта? Вдруг не то посоветуют?

- Если карьерный консультант говорит, что гарантирует трудоустройство - это признак мошенничества. Нужно понимать, что вы платите за мнение, консультант не берет на себя ответственность за переход на другую работу. Риски вы взвешиваете самостоятельно. Вы либо доверяете мнению консультанта, либо проявляете скептицизм: я заплатил деньги, но то, что он говорит, во мне не очень откликается - и это кстати нормально.

«МНОГИЕ НЕ АКТИВНЫ И БЫСТРО СДАЮТСЯ»

- Каждый третий мой клиент, приходя на консультации, считает, что я какой-то волшебник, с бесчисленным количеством «теплых» контактов в топовых компаниях. Конечно, это не так. И любой, кто будет говорить о том, что он «всех знает» - лгун и проходимец. На рынке нет и не может быть таких «нетворкеров», которые со всеми на «ты», - поясняет карьерный консультант Михаил Торчинский. Он в основном работает с клиентами, годовой доход которых составляет не менее 100 тысяч долларов. Помимо непосредственно платы за консультацию клиенты после трудоустройства должны заплатить ему 10 процентов от своего будущего годового дохода. Такова цена успеха.

- За эти деньги мы обсуждаем конкретный перечень компаний, которые интересны человеку. Я знаю рынок, а многие клиенты - нет. Потом я налаживаю связь с компаниями, узнаю есть ли у них заинтересованность в моем клиенте и договариваюсь о встрече. Все, что я делаю, человек совершенно точно может делать самостоятельно, просто на это у него уходит гораздо больше времени, - признается Михаил Торчинский.

Если вы понимаете, в каком направлении хотите развиваться и знакомы с тенденциями на рынке труда, то карьерный консультант вам не нужен. Достаточно потренировать навыки самопрезентации и научиться грамотно составлять резюме (советы, как это сделать, есть на сайтах по поиску работы, а также на некоторых сайтах кадровых консультантов).

- Нужно ли «середнячкам» ходить к карьерным консультантам или это для богатых?

- Это, конечно, роскошество, - признается Михаил Торчинский. - Большая часть решений лежит на поверхности, просто нужно проявлять активность, а вот с этим у многих проблемы. Люди идут проторенной дорожкой, не хотят изучать, какие альтернативы есть на рынке, какие возможности дают современные технологии. Они отправили резюме и сидят ждут, не знают, что еще делать. В этом случае консультация нужна, достаточно однократной. Человек узнает, какие возможности есть на рынке (а рынок сейчас очень разнообразный), а потом вооружившись этими знаниями, может самостоятельно подыскивать новую работу. Но многие очень быстро сдаются, начинают переживать, что они никому не нужны.

СЕМЬЯ ИЛИ КАРЬЕРА?

Сами карьерные консультанты признаются: в их профессии очень важна «насмотренность»: как долго консультант работает, знаком ли он с нюансами вашей профессии.

- Уже по тому языку, который использует консультант, можно понять, доверять ему или нет. Мы не ста процентам людей можем помочь. Есть редкие профессии, в которых у нас нет насмотренности, например, рабочие профессии, - говорит Дмитрий Утукин.

В карьерные консультанты чаще всего идут те, кто раньше был «эйчаром» (HR) - сотрудник, отвечающий за подбор персонала внутри компании. Они знают, как не завалиться на собеседовании, как отстаивать свою точку зрения. Поэтому одна из услуг, предоставляемых карьерными консультантами, - репетиция интервью с потенциальным работодателем. По итогам вам скажут, какие ошибки вы допустили.

За дополнительные деньги карьерный консультант под видом «эйчара» может обзвонить ваши предыдущие места работы и узнать, какую характеристику на вас дают.

- «Бывает, клиент жалуется: «я хороший работник, меня никогда не увольняли, долгов и судимости нет, я удачно прохожу собеседования в разных компаниях, но как только меня проверяет служба безопасности, мне каждый раз отказывают». Мы звоним бывшему работодателю и узнаем, что с этим человеком несколько лет назад был серьезный конфликт, при этом он сам о нем давно забыл, - рассказывает Дмитрий Утукин.

- И что в этом случае делать?

- Не оставлять телефон этого работодателя в качестве респондента или сразу предупреждать нового работодателя о том, что на вас могут дать негативный отзыв и объяснять свою позицию.

- Многие люди не хотят делать карьеру, сидят на одной позиции по 10 лет. Это ошибка?

- Нужно осознавать риски, которые вы принимаете на себя. Моя мама тоже всю жизнь работала инструктором ЛФК и никогда не планировала стать лучшим врачом в округе. Работала на полставки, уделяя внимание семье. Но это был другой мир.

Сейчас скорость изменений гораздо выше, во все сферы проникло IT, некоторые профессии умирают, некоторые будут сильно обесценены - и это не красивые слова на конференциях. Не обязательно стремиться в начальники, но профессионально расти необходимо. Сейчас выбирать семью, жизненный баланс более рискованно, чем раньше. В один момент на твое место придет робот, и ты останешься на обочине.

В заключение нашей беседы я попросила Дмитрия Утукина провести небольшой эксперимент - протестировать меня, как клиента. До конца нашего интервью оставалось 9 минут. Детали разговора раскрывать не буду. Скажу лишь, что даже экспресс-тест у карьерного консультанта - это интересно. Во-первых, ты вслух проговариваешь нюансы своей работы и больше задумываешься о том, в каком еще направлении можешь развиваться. Ты начинаешь сам себя лучше слышать. Во-вторых, ты получаешь совет со стороны, в каких областях твои навыки могут быть востребованы и где ты можешь заработать больше, чем зарабатываешь сейчас. Скажу честно: Америку мне не открыли. Но ведь никто и не обещал.

Топ 5 самых распространенных ошибок в карьере

1. Заниматься работой, которая не нравится, считая, что сейчас кризис и других возможностей нет. «Пусть я ненавижу свою работу, зато у меня «белая» зарплата, ее исправно выплачивают, а еще есть 13-я. А там за забором нашего предприятия бушующий мир хаоса, я там не получу никаких возможностей». А человек даже ничего не сделал, чтобы посмотреть в ту сторону, - объясняет Дмитрий Утукин.

2. Не реализовывать свои амбиции. Мало работать на 100 процентов, надо, чтобы твою работу замечали. «Это не значит, что нужно безудержно заниматься самопиаром, но важно хотя бы просто общаться с коллегами, налаживать связи. Удаленка этому очень помешала, на удаленке сложно себя продвинуть. Офис превращается в привилегию, люди будут сражаться за то, чтобы в него попасть , а удаленка станет уделом для тех, кто находится в карьере на периферии», - считает Дмитрий Утукин.

3. Соглашаться на работу исключительно из-за денег. Если изначально понимаешь, что предложенная работа не дает никаких перспектив, но зато платят хорошие деньги, соглашаться на такое предложение - ошибка, говорят карьерные консультанты. Человек рассчитывает, что просидит на этом месте два-три года, просто подкопит деньги , а потом возникает ипотека или другие траты, и человек зависает на этом месте 5-7 лет. За это время он утрачивает квалификацию, на рынке он уже никому не нужен.

4. Неправильное поведение на собеседовании. «Многие либо скромничают и не высвечивают своих реальных достижений, считая, это бахвальством, либо наоборот говорят о групповом результате, которого достиг отдел или компания в целом. И тут очень сложно вычислить роль этого конкретного человека. Мы учим своих клиентов мыслить кейсами: у меня была задача, я сделал раз, два и три, и получил такой то результат. Если человек это сразу схватывает, у него большое конкурентное преимущество, - говорит Дмитрий Утукин.

5. Многие слишком рано выписывают себе приговор. Уже в 30 лет считают, что поздно переучиваться. «Выучился на финансиста, значит, до пенсии буду финансистом. У них впечатление, что их старый опыт нигде не пригодится , а на самом деле есть куча профессий, где финансовые навыки и финансовый образ мышления востребованы . В том же маркетинге или юриспруденции, просто это не всегда очевидно», говорит Дмитрий Утукин.