Пластический хирург рассказал про опасность изуродовавшей Линду Евангелисту процедуры

Супермодель пять лет назад сделала серию неудачных операций, из-за которых набрала более 20 кг Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

56-летняя Линда Евангелиста сделала признание, которое обсуждает весь мир. Супермодель сообщила, что пять лет назад сделала серию неудачных операций, из-за которых не только набрала более 20 кг, но еще заработала депрессию. Мы поговорили с известным пластическим хирургом Данилой Лупиным, который объяснил – что же произошло со звездой.

В конце 90-х годов Линда Евангелиста получила контракты с известными брендами – Chanel, Calvin Klein и с десятком других. Четыре легендарных модели Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Линда Евангелиста начали снимать докфильм о своей легендарной модельной жизни. Вот только у коллег Линды фигуры и сейчас модельные, а она за последние пять лет набрала более 20 кг. При росте 177 см звезда раньше весила 58 кг, а теперь больше 80 кг. Раньше модели платили деньги просто за присутствие на мероприятиях, а сейчас она их не посещает. В историю модельного бизнеса вошла фраза Евангелисты из «нулевых»: «Я не встану с постели меньше чем за 10 тысяч долларов». Теперь она занимается воспитанием сына и благотворительностью.

В конце 90-х годов Линда Евангелиста получила контракты с известными брендами Фото: EAST NEWS

Драматическая история началась пять лет назад, когда Линда решилась на процедуру, чтобы подкорректировать фигуру и убрать лишний вес. Канадская супермодель итальянского происхождения, как и все ее коллеги, стремилась к совершенству. Звезды не любят рассказывать о посещении косметологов и пластических хирургов – однако все новинки индустрии красоты они испытывают на себе. Вот и кажется, что годы идут – а звезды такие же молодые, стройные, с упругой и подтянутой кожей. Поэтому Линда и решилась на роковую для себя процедуру. Евангелиста написала в инстаграме: «Моим фолловерам, которые задавались вопросом: почему я не работаю, пока карьера моих сверстников процветает - отвечаю. Причина в том, что я была жестоко обезображена аппаратной процедурой Zeltiq CoolSculpting. Эффект от которой был противоположный обещанному». Модель сообщила, что в результате у нее развилось осложнение - парадоксальная жировая гиперплазия: «Она увеличила, а не уменьшила число жировых клеток… Мое тело осталось деформированным даже после двух неудачных и болезненных корректирующих операций. Как пишут СМИ, я стала «неузнаваемой». Это не только лишило меня заработка, но погрузило в глубочайшую депрессию, из-за которой я стала затворницей». Модель получила поддержку от коллег и тысяч женщин, поэтому есть надежда, что Линда перестанет стесняться лишнего веса и станет выходить в люди. Звезда об этом давно мечтает.

Данила Лупин объяснил почему наши звезды не рискуют как Линда Евангелиста Фото: Личный архив

Пластический хирург Данила Лупин объясняет kp.ru, что произошло со звездой. Также доктор сообщил, какие процедуры для коррекции фигуры чаще выбирают российские звезды: «Линда Евангелиста описывает Zeltiq CoolSculpting - это процедура липолиза (процесс расщепления жировых клеток – прим. Авт.). Процедура была очень популярна 5 лет назад. Несколько лет назад она считалась чуть ли не волшебной. В России такие процедуры делают, такие аппараты стоят. Это не хирургическая методика, а косметологическая аппаратная методика - ее проводят с помощью аппарата – Zeltiq. Суть заключается в том, что специальная манипула (рабочий инструмент установки – прим. Авт.) присасывается к проблемной зоне, создается некий вакуум – и на этот участок кожи подается низкая температура. За счет длительного воздействия низкой температуры в жировой ткани происходит вымирание жировых клеток – благодаря этому создается, так называемый, эффект похудения. Процедура хоть и была популярна, но она достаточно небезопасна, потому что «вымершие» жировые клетки никуда не деваются - они всасываются в кровоток. И если переборщить во время процедуры, то может даже создаться очаг большого некроза. Осложнения после этой процедуры не редкость. В ситуации с моделью, сообщается, что у нее не уменьшилось, а увеличилось количество жировых клеток – это заблуждение. Дело в том, что количество жировых клеток при любом воздействии кроме гормонального не может увеличиваться. То есть не может произойти гиперплазия жировой ткани – увеличение количества жировых клеток.

В историю модельного бизнеса вошла фраза Евангелисты из «нулевых»: «Я не встану с постели меньше чем за 10 тысяч долларов» Фото: EAST NEWS

Может произойти гипертрофия – увеличение объема клеток, то есть количество остается прежним, но их объем увеличивается. Скорее всего у знаменитости сработал компенсаторный механизм: количество жировых клеток осталось такое же, а их объем увеличился. Из наших звезд аналоги подобной процедуры никто не делает, потому что сейчас этот аппарат уже не актуален. Я считаю, что наиболее безопасной для решения подобных вопросов является липосакция. Да, это операция. Да, это механическая травматизация и забор жировой ткани. Есть определенные риски. Но по сравнению с процедурой, о которой рассказала модель - это более безопасная манипуляция».