"Рабы режима" - бюджетники и "красивые мы". Кто на самом деле свободнее?

Активиста от пропаганды не оторвать. Он прилип к ней как муха - и бьется, и все жужжит про свой выбор Фото: Иван МАКЕЕВ

Благородное презрение интернета направлено в эти госдумные дни на бюджетников.

На работников коммунального, транспортного, школьного и еще какого-то там учреждения, завучей и завхозов, которым велели зайти в кабинет, сесть за компьютер и проголосовать за ту партию, которая всегда побеждает.

Их называют рабами режима. Согнали их, мол, - вот они и пошли, не уважая себя. То ли дело красивые мы и наш гражданский выбор.

Между тем, именно эти незаметные люди - из скучных административных кабинетов, где на стене календарь с кремлевскими звездами, на окне чахнет ненужный цветок и тостуют про слабый пол на 8 марта, закусывая мишкой на севере, - именно эти люди свободны.

Они отбыли свои пять минут за клавиатурой, отдали кесарю кесарево и - трезвые, здравые, все понимающие про жизнь и про государство, уж какое есть, другого не будет, - ушли в свой подаренный начальством выходной, навстречу своим настоящим проблемам, в борьбе с которыми, как им давно известно, нельзя победить нажатием на кнопку.

Их нельзя обмануть. У них нет иллюзий.

И совсем другое дело - активисты, строчащие в сетях гордые тексты про рабов.

Эти дети, беззаботно родившиеся уже после того, как их наивные отцы голосовали за Ельцина против Бракова и за Ельцина против Рыжкова, после того, как Россия, счастливая, выбрала "рынок" и - что там еще? "шведскую модель"? - а Советский Союз радостно входил в "общеевропейский дом", - эти дети, полные надежд, что если им дадут посадить в кресла вместо ветеранов КГБ - карточного шулера, пухлого жулика из эмиграции и девочку на самокате, - наступит мир, справедливость, честность, Новая Зеландия и сплошные еврорайские кущи, - эти дети находятся в наркотической зависимости от своих фантазий.

Это завучу и завхозу легко отделаться от пропаганды - они проголосовали и вышли вон, и живут по Пушкину, хоть и в своем ГБОУ СОШ, поскольку не хуже его знают, о чем это:

Иные, лучшие, мне дороги права;

Иная, лучшая, потребна мне свобода:

Зависеть от царя, зависеть от народа —

Не все ли нам равно?

А вот активиста от пропаганды не оторвать. Он прилип к ней как муха - и бьется, и все жужжит про свой выбор, и даже не догадывается, что там, куда он так хочет лететь, в этом воображаемом мире, - его ждет разочарование, а всех, кого он пытается облагодетельствовать - катастрофа.

Это он - а вовсе не завуч и завхоз - верит в кремлевскую звезду на календаре и лес на конфетной обертке, и что если он отодвинет и переголосует рабов режима, то в мире фантика ему покорится медведь.

Его не переубедить.

И так называемым рабам, этим усталым и мудрым людям, быстрым щелчком отправляющим окурок в одну урну, а свободный выбор - в другую, - еще придется стоять на крыльце своего ГБОУ СОШ и смотреть, как молодая Россия летит на нарисованную звезду, чтобы сломать себе шею.