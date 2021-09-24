Бросивший мать своего ребенка Павел Табаков показал в Сочи новую возлюбленную

Павел Табаков с мамой Мариной Зудиной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Наследник известной актерской фамилии Павел Табаков стал отцом в августе 2020 года. Первенца – дочку Мию - ему родила 26-летняя актриса Софья Синицына. Почти год Павел скрывал эту новость от публики. На матери своего ребенка актер так и не женился. Говорят, Табаков бросил Софью из-за новой возлюбленной. До сих пор артист скрывал свои отношения с новой пассией. Но теперь решил рассекретить их. Павел привел избранницу а вечеринку «Сияющая пустота», которая прошла в Сочи в рамках фестиваля «Кинотавр».

В ресторан, где проходило мероприятие, Табаков-младший пришел в сопровождении своего PR-агента Ксении Ермоленко. Слухи об их романе ходили и раньше, однако на публике пара всегда старалась держаться отстраненно. Так было и в этот раз, тем более, что на ту же вечеринку пришла мама артиста Марина Зудина.

Однако когда официальная часть закончилась, влюбленные ушли в отрыв. Пара весь вечер обнималась, танцевала и обменивалась поцелуями. К слову, раньше Ксения работала пиарщицей Софьи Синицыной. Не исключено, что именно она и стала той причиной, из-за которой Табаков не повел маму своей дочки Мии в загс.

Павел встречается со своим PR-агентом Ксенией Ермоленко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В недавнем интервью Павел прокомментировал свои отношения с Софьей. Табаков-младший рассказал, что испытывает к маме Мии дружеские чувства, но они не живут под одной крышей.

- Конечно, я готов, что что-то обо мне станет известно, но что говорить, если эта ситуация очень сложная для всех - мы дружим, но не живем вместе, - сообщил Табаков, дав понять: он не хочет, чтобы публика обсуждала его жизнь.

В отличие от Павла Софья Синицына не скрывает свою дочурку: молодая мама постоянно публикует фото малышки Мии в Инстаграме. По словам знакомых, Павел снял для Софьи и дочки квартиру в центре Москвы и помогает им финансово. С Мией Павел старается видеться регулярно и по мере возможности принимает участие в ее воспитании. У девочки есть няня, которая присматривает за малышкой, пока ее мама отлучается по своим делам.

Актер расстался с мамой своей дочки - актрисой Софьей Синицыной. Фото: Инстаграм.

Софья Синицына родом из Мурома. До Табакова она два года встречалась с бывшим партнером по съемкам четвертого сезона сериала «Кухня» Никитой Тарасовым. С Павлом Табаковым актриса познакомилась на съемках драмы «Как я стал...» в 2017 году. После этого репортеры часто видели их вместе в московских барах. Летом 2019 года Павел и Софья вместе отдыхали в Майами. Однако на расспросы журналистов о серьезности отношений Табаков ничего не пояснял. К тому же он позволял себе появляться на публике и с другими девушками. Так что известие о рождении у пары дочки Мии стало для всех полной неожиданностью.

Новости о дочке актера поклонники узнают в основном из Инстаграма его мамы Марины Зудиной. Она считает, что малышка Мия очень похожа на ее покойного мужа Олега Табакова – у девочки глаза и улыбка знаменитого актера.