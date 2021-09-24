Лиза Арзамасова задрала футболку и показала, как ее живот выглядит через месяц после родов

Месяц назад Лиза Арзамасова стала мамой. Фото: Инстаграм.

Месяц назад Лиза Арзамасова стала мамой. 26-летняя звезда «Папиных дочек» родила сына своему мужу, 47-летнему продюсеру Илье Авербуху. Мальчика назвали Львом. Засиживаться в декрете Лиза не стала и уже приступила к репетициям в театре. Она готовится принять участие в постановке «Крутые виражи». Молодая мама довольно быстро пришла в форму: в сторис Инстаграма она показала, как ее живот выглядит сейчас, через месяц после родов.

Лиза опубликовала селфи, которое она сделала перед зеркалом. Актриса, одетая в облегающие леггинсы, задрала футболку и продемонстрировала абсолютно плоский живот. Ее форме можно только позавидовать: набранные за беременность килограммы уже ушли.

Лиза опубликовала селфи, которое она сделала перед зеркалом. Фото: Инстаграм.

Расстаться с лишним весом актрисе помог активный образ жизни. Сейчас она по несколько часов проводит на льду (поклонники предполагают, что она готовится к новому сезону «Ледникового периода»). Затем по графику у нее репетиции в театре. И, наконец, под вечер Лиза возвращается домой, к мужу и сыну.

Некоторых подписчиков возмущает слишком активный ритм жизни молодой мамы: они считают, что она жертвует ребенком ради карьеры. В своем Инстаграме Лиза попросила не давать ей советов по поводу совмещения карьеры и ухода за сыном – мол, она сама со всем разберется. Актриса подчеркивает, что сын в любом случае стоит для нее на первом месте, однако и от работы отказываться она тоже не собирается.

Арзамасова показала, как ее живот выглядит сейчас, через месяц после родов. Фото: Инстаграм.

- Баланс — главное. Выбор в пользу семьи или карьеры делается тогда, когда возникают какие-то важные обстоятельства или желание перевешивает в пользу определенного образа жизни. Я наслаждаюсь обществом нового человека и потихонечку разбираюсь со своими делами, вспоминаю тексты, смотрю, какие спектакли я могу позволить себе в ближайшее время сыграть. Никуда не тороплюсь. И улыбаюсь, - написала Арзамасова на своей страничке.

Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в декабре прошлого года. И с тех пор стали одной из самых обсуждаемых пар отечественного шоу-бизнеса. Причина – большая разница в возрасте: целых 22 года. К тому же влюбленные не афишировали своих отношений, справедливо полагая, что счастье любит тишину. Вот и сейчас они до последнего держали новость о беременности Лизы в тайне. И решили рассказать ее, когда животик будущей мамы стал уже сильно заметен. Ради молодой жены и ребенка Илья затеял строительство нового дома на Истринском водохранилище. Деревянный дом, построенный по экотехнологиям, обошелся продюсеру в 20 миллионов рублей.