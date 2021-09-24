«Кухонным ножом зарезал троих» - Случилось немыслимое: суд в России оправдал человека, убившего напавших на его семью

На каждом заседании Зобенков уверял: произошедшее было самообороной, он спасал семью. Фото: YouTube

Суд в Твери принял странное для российской Фемиды решение, которое сейчас называют чуть ли не историческим. Он вынес оправдательный приговор местному жителю Александру Зобенкову, хотя прокурор требовал посадить на 18 лет.

Напомню, что в обычаях российского суда не ссориться со следствием и приходить компромиссу – невиновным давать пару лет или фактически отсиженный срок. Абсолютно безгрешным – условный... Ну в общем, чтоб не портить друг другу статистику.

А тут прокурор закусил удила и требует практически пожизненное. А ему судья: На - оправдательный! Тот самый. Из десятых долей процента, выносимых сегодня в России.

В чем оказалось дело. Зобенков убил кухонным ножом трех человек.

Обвинение просило для Александра Зобенкова 18 лет строгого режима. Фото: Тверской областной суд.

Правда, перед этим люди ворвались к нему домой с битами и стали избивать его семью.

На руках у хозяина дома маленькая дочь, жену избивают, рядом с проломленной головой лежит его приятель, и Зобенков, человечески рассуждая, поступает единственно верно - берет в руки нож и убивает ворвавшихся. Не дожидаясь, когда они доберутся до ребенка.

(Ворвавшимися, кстати, оказываются преимущественно славяне, несмотря на попытки доморощенных националистов эту историю притянуть к «Караул, русских бьют!»)

И вот что интересно - в полиции, в следственном комитете, в прокуратуре обитают вроде бы не инопланетяне. У них есть семьи. Дети.

Если бы к ним ворвались в дом бандиты, они сделали бы ровно то, что и Зобенков (только не ножом, а табельным оружием). Почему тогда Зобенков должен сидеть, а прокурор - видеть в нем хладнокровного убийцу?!

И если бы не судья (редкой смелости человек), Зобенков оказался бы в числе тех, кого сажают в России ежегодно за превышение самообороны.

А по статистике таких сотни!

И знаете почему?

Потому что кто-то, у кого есть семья и дети, написал такие законы.

Потому что кто-то, у кого есть семья и дети, в Верховном суде и в Следственном комитете ввел такую практику.

Она проста - если обороняющийся применил какое-либо оружие, то его посадят.

Ты должен встречать преступников безоружным.

Юристы вообще рекомендуют использовать перцовый баллончик и убегать потом подальше. Оставляя семью на растерзание.

Александр Зобенков с дочкой после вынесения приговора. Фото: YouTube

Бред?

Нет, Русское Бесчеловечное Правосудие. Где оставить без наказания любое попавшее туда существо – немыслимо!

В США гражданин имеет право убить любого, кто без его ведома проник в квартиру, в дом. А в России – преступник защищен Законом от сопротивления жертвы.

Зобенкову повезло, что его дело стало резонансным. И суд, возможно, просто не посмел вынести очередное людоедское решение.

Да вот беда – в РФ не прецедентное право.

И уже завтра снова пойдут по этапу те, кто попытался заступиться за слабых, за семью. Кто просто имел наглость остаться в живых.

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