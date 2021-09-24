Светские будни «Кинотавра»: Похорошевшая после родов Паулина Андреева, сломанная нога жены Стоянова и сексапильная Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Настоящий звездопад наблюдался на премьере конкурсной картины «Кинотавра» «Капитан Волкогонов бежал».

Наконец-то прилетела 32-летняя красотка Паулина Андреева. До этого Фёдор Сергеевич бродил по конкурсным показам один.

Наконец-то прилетела 32-летняя красотка Паулина Андреева. До этого Фёдор Сергеевич бродил по конкурсным показам один. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На звёздную дорожку пара вышла на удивление в очень простых образах, в обычных джинсах. Паулина Андреева, которую мы все привыкли видеть ослепительной дивой, была практически без косметики. В марте актриса родила Фёдору Бондарчуку сына, мальчика назвали Иваном. После родов Паулина немного округлилась, но формы артистке очень идут. Она стала ещё более женственной.

Олеся Судзиловская по-прежнему сражает ковровые дорожки сексапильными образами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот ее коллега актриса Олеся Судзиловская по-прежнему сражает ковровые дорожки сексапильными образами. Под белый брючный костюм артистка надела дерзкий кроп-топ такого же цвета.

Жена артиста оступилась и сломала ногу, пришлось Стоянову вызывать медиков и вести любимую в травмпункт. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А «городошник» Юрий Стоянов, увы, не смог добраться до премьеры. Сочи лихорадят ливни, асфальт мокрый. Жена артиста оступилась и сломала ногу, пришлось Стоянову вызывать медиков и вести любимую в травмпункт.