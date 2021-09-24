Песков рассказал о самоизоляции Путина: Это условное ограничение

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 24 сентября, журналист «Комсомольской правды» задал Пескову вопросы не совсем обычные...

- ...Дмитрий Сергеевич, вот мы никогда не спрашивали, а вы никогда не рассказывали, как проходит самоизоляция главы государства - не в медицинском, а в бытовом, что ли, плане? Ходит ли президент вечерами, как это раньше было, в бассейн? Пьет ли кефир из холодильника, у него тоже была такая привычка? Как сейчас с этим?

- Ну, смотрите, ведь, я еще раз повторяю, самоизоляция – это такое условное ограничение. Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом - ежедневным и ежечасным, вместе с закрытыми линиями связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно или ежеминутно по этим линиям связи.

В постоянном контакте с членами правительства, с председателем правительства, с руководством администрации (Президента России. - А.Г.) Это обычный, временами почти круглосуточный процесс работы.

И, конечно же, в обеспечении жизнедеятельности главы государства - и с точки зрения, безопасности, и с точки обеспечения его всеми каналами получения информации...

(Президент) принимает во всем этом участие достаточно большое.

- Ну, то есть, - я имел в виду - бассейн. И ещё вот раньше у него спортивные были какие-то упражнения, чуть ли не каждый день, хотя бы по несколько минут…

- Это обычный его образ жизни. И, конечно, поводов его менять никаких нет.

- Извините, еще такой вопрос. Вот общается ли сейчас президент со своими животными – с собаками, там лошадка у него была, была белая коза от Лужкова, по-моему... Это не запрещено - в связи с карантином, самоизоляцией? У них нет карантина, у животных? Что-то вы раньше нам, ну, чаще показывали все это, сейчас вообще не показывают.

- Не знаю, сейчас не могу сказать. Не могу сказать...

Дело в том, что все-таки карантин, я поэтому не имею возможности лично общаться. (С президентом. - А.Г.)

Вот, поэтому, просто не располагаю такой информацией.

- Ну, при случае, узнайте. Ладно, Дмитрий Сергеевич?

- Обязательно. Обязательно.

- Спасибо вам большое.