Роспотребнадзор представляет интерактивную Карту питания России

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«Территория России огромна. Она включает множество географических зон – от арктических пустынь на севере до субтропиков на юге. И на всех этих территориях живут наши с вами сограждане, которые и составляют многонациональную и мультикультурную палитру нашей страны. Под воздействием разных климатических условий, доступности ресурсов, традиций и верований в каждом регионе сформировались свои особенности культуры питания. Это популярность определенных продуктов, и кулинарные традиции, и многое другое. Мы собрали всю информацию и наглядно представили ее в виде карты питания России», – заявила в рамках пресс-конференции в ИД «Комсомольская правда» представитель Роспотребнадзора, заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Екатерина Головкова.

«Питаться сбалансированно – очень важно, только в этом случае организм будет получать все необходимые вещества. Самостоятельно выявить дефицитное состояние человеку сложно, потому что часто недостаток тех или иных элементов выражается в общей вялости, плохом настроении, сонливости. Определить, чего именно не хватает, поможет врач», – пояснила Юлия Чехонина, кандидат медицинских наук, врач-диетолог ФИЦ «НИИ питания и биотехнологии». Общую тенденцию по потреблению белков, жиров и углеводов в определенном регионе можно увидеть и с помощью Карты питания России. С большой вероятностью эти данные распространятся на характеристику питания конкретного жителя того или иного региона.

Каждый регион имеет свои уникальные особенности и традиции питания. С помощью Карты пользователи могут получить следующую информацию:

• Статистика по потреблению белков, жиров, углеводов в сутки на человека – в зависимости от уровня показателей различные регионы на Карте выделяются разными цветами. К примеру, больше всего белков потребляют в Смоленской области и Республике Дагестан, меньше всего – на Камчатке и в Хабаровском крае.

• Средняя калорийность рациона в сутки на человека – показатели также отображаются на карте в виде цветовой индикации.

• Краткое описание региона.

• Гендерный состав жителей региона.

• Распространенность алиментарных заболеваний, связанных с неправильным питанием.

• Потребление самых популярных групп продуктов (в год на одного жителя региона).

• Краткая характеристика пищевой промышленности и сельского хозяйства региона.

Региональные новости – самая актуальная и свежая информация о ходе проекта «Здоровое питание» в субъектах Российской Федерации.

Национальные кулинарные традиции и рецепты местных блюд. У пользователей есть возможность не только познакомиться с кухней регионов, но и самим поучаствовать в составлении народной энциклопедии питания, добавляя свои любимые рецепты, уникальные для их региона. Для этого нужно завести аккаунт в разделе «Книга рецептов – готовим вместе» и заполнить карточку рецепта, выбрав свой регион. После модерации рецепт появится на сайте.

Карта питания России расширяет возможности проекта «Здоровое питание». На основном портале здоровое-питание.рф размещена полезная информации, которая помогает освоить правила здорового образа жизни, научиться находить баланс в питании, выбирать качественные и полезные продукты. В разделе «Школе здорового питания» доступны видеолекции, созданные при участии ведущих экспертов проекта. Специалисты делятся ценными знаниями о сбалансированном рационе, специфике питания людей разных возрастов и беременных женщин.

Сервис «4 сезона – тарелка здорового человека» позволяет выбрать программу питания, одобренную научными экспертами, составить полноценный, сбалансированный рацион, оздоровить свое меню, подобрать оптимальную тренировку и проконтролировать прогресс.

В разделе «Книга рецептов – готовим вместе» собраны описания простых и полезных блюд, присланные читателями сайта, которые может приготовить каждый, кто хочет перейти на здоровое питание. А также мастер-классы от партнеров проекта – специалистов ВДЦ «Орленок» и ведущих шеф-поваров страны. Особое внимание уделено качеству и безопасности продуктов питания. Как выбрать товары, как правильно читать этикетку, каковы нормы потребления, куда обращаться покупателям, если товар оказался некачественным, – расширенные рекомендации специалистов Роспотребнадзора доступны читателям портала.

Карта питания России – новый уникальный инструмент проекта «Здоровое питание», позволяющий в наглядной форме получить информацию про жителей нашей страны и их традиции, познакомиться с особенностями жизни и пищевых привычек в различных регионах. Карта уже открыта для пользователей и доступна по ссылке. Планируется дальнейшее расширение возможностей раздела, актуализация информации и добавление новых региональных рецептов.

Справочно

С 2019 года в активную фазу реализации вошел национальный проект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение населения России. Основные цели проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения до 78 лет; снижение смертности людей старше трудоспособного возраста, увеличение суммарной рождаемости. Также – увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Здоровый образ жизни невозможен без правильного, сбалансированного питания. В рамках национального проекта «Демография», Роспотребнадзор реализует Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» в части здорового питания.

В 2019 году создан и развивается портал здоровое-питание.рф, специальные онлайн-проекты школа.здоровое-питание.рф а также социальные сети проекта. В 2021 году запущен уникальный сервис 4сезона.здоровое-питание.рф.

Всего к проекту присоединились 75% россиян – это более 110 млн человек; посетителями сайта здоровое-питание.рф стали более 80 млн человек, охват социальных сетей составил более 22 млн человек.