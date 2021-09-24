Сын Яковлевой сжег кожу на лице, пытаясь избавиться от татуировок

Елена Яковлева очень переживает за своего сына Дениса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сын актрисы Елены Яковлевой – один из самых эпатажных звездных наследников. 28-летний Денис Шальных украсил свое тело многочисленными татуировками. Наколки покрывают даже его лицо, на котором почти не осталось места, свободного от рисунков. В юности Денис был очень увлечен идеей разукрашивания собственного тела. Но со временем татуировки на лице стали причинять ему определенные неудобства и привлекать слишком много внимания окружающих. Молодой человек пожалел о своем эксперименте и попытался свести наколки. Денис обратился к косметологу. Однако удалить татуировку гораздо сложнее, чем набить ее. Кожу приходится обрабатывать лазером, это очень болезненная процедура.

В Инстаграме тату-мастер Екатерина Федина показала, как проходит этот процесс. Она сняла видео, демонстрирующее, как лазер буквально сжигает кожу, на которую нанесен рисунок. Это больно, зато татуировка исчезает на глазах. Екатерина сообщила, ее пациент отказался от анестезии. Денис мужественно перенес процедуру, однако ему явно пришлось несладко – его кожа сильно пострадала.

Тату-мастер показала видео, демонстрирующее, как лазер буквально сжигает кожу на лице Дениса в том месте, где нанесен рисунок. Фото: кадр видео.

«Представляю, как это адски больно», «Терпеливо прям лежал так, молодец», «Исправление ошибок? Терпения парню», «Это потому что родителей иногда слушаться надо», «Дай Бог парню терпения и здоровья. Очень люблю Елену», - пишут пользователи Сети в комментариях.

Видимо, процедура все же оказалась слишком тяжелой для пациента. По словам тату-мастера, Денис отказался от дальнейших сеансов и решил пока оставить все как есть. Парень признался, что ему не удалось довести задуманное до конца из-за реакции организма. И все же Шальных смог избавиться от самых зловещих наколок.

- Маме не нравится гроб на лице. Вот я с ним поднавел марафет, чтобы он чуть менее напоминал гроб на лице, - рассказывал сын актрисы в одном из интервью.

Так же креативно Денис всегда относился и к собственной прическе. Несколько лет парень носил ирокез, который он периодически окрашивал в яркие цвета – от розового до салатового. Одно время молодой человек работал в барбершопе, так что набил руку на необычных стрижках и легко менял цвет волос. Но теперь и эти эксперименты остались в прошлом. Денис отрастил длинные волосы и интеллигентную бородку, которая довольно удачно маскирует его татуировки. Кроме того, молодой человек начал носить очки в строгой оправе, благодаря которым совершенно преобразился. Теперь внешность Дениса шокирует окружающих гораздо меньше.

В последнее время Денис сменил имидж: он отрастил длинные волосы, обзавелся бородкой и очками. Фото: Инстаграм.

Елена Яковлева очень переживает за сына и обижается, когда в соцсетях его называют фриком. По словам артистки, в юности Денис наделал много ошибок, за которые теперь расплачивается.

- Оставьте ребёнка в покое! Да, он очень нашалил с собой и своим лицом, а сейчас хочет от этого избавиться, - как-то в сердцах высказалась актриса.

Единственный сын актерской пары Елены Яковлевой и Валерия Шальных учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но забросил учебу ради занятий музыкой, когда создал свою группу. Одно время Шальных работал тренером в фитнес-клубе. Пробует себя Денис и как актер: вместе с мамой он иногда выходит на сцену. На совершеннолетие Яковлева сделала сыну отличный подарок – купила ему квартиру.