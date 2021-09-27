Есть такая профессия – природу охранять

Природу Москвы сегодня защищают инженеры-экологи, экологи-природопользователи, биологи, почвоведы, дендрологи, ландшафтные архитекторы, ученые агрономы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Среди тех, кто бережет и защищает природу в столице, много неравнодушных людей – студентов, школьников, педагогов, врачей, инженеров, архитекторов, пенсионеров, менеджеров, словом, обычных жителей. Но профессионально заботятся о городе профильные специалисты, получившие образование в сфере экологии. Не секрет, что это направление давно стало комплексным и присутствует во многих отраслях, к примеру, экологические нормативы учитываются в строительстве. При этом требуется более широкий набор специальностей, а не только такие классические направления, как биология и почвоведение. Рассказываем, кто из экологов сегодня работает на благо города и где учат таким профессиям.

ОБРАЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ

Сегодня в штате Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы (ДПиООС) и его подведомственных учреждениях работают 520 специалистов с высшим образованием в сфере экологии и охраны природных ресурсов. Квалификацию сотрудников подтверждают дипломы об окончании известных вузов по профильным направлениям, в числе которых МГУ имени Ломоносова, сельскохозяйственная академия имени Тимирязева.

Стоит отметить, что большинство сотрудников ДПиООС – с высшим профессиональным образованием по специальности экология и природопользование. Среди популярных специальностей – защита окружающей среды и охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, лесное хозяйство, садово-парковое и ландшафтное строительство, биология, садоводство.

Природу Москвы сегодня защищают инженеры-экологи, экологи-природопользователи, биологи, почвоведы, дендрологи, ландшафтные архитекторы, ученые агрономы. Эти специалисты работают в Департаменте и четырех подведомственных ДПиООС организациях – в дирекции ДПиООС, ГПБУ «Мосприрода», ГПБУ «Мосэкомониторинг» и ГПБУ «Государственный природоохранный центр».

Например, специалисты Мосэкомониторинга работают в области контроля качества природных сред, используя высокоточные приборы. Направлений здесь немало – агропочвоведение, почвоведение, биология, агрохимия, ландшафтная архитектура. Сотрудники отвечают за измерение показателей качества воздуха в Москве, аналитику данных и прогнозирование. В круглосуточном режиме отбираются пробы по ключевым показателям. Все результаты публикуются онлайн и доступны жителями на сайте Мосэкомониторинга. А в Мосприроде экологи, биологи и почвоведы курируют сохранение и восстановление биоразнообразия, охрану природных территорий и эколого-просветительскую работу. Кстати, нередко им приходится трудиться в разъездах, как говорится, «на земле». Такие же разъездные будни, даже иногда и праздники, у специалистов дирекции ДПиООС. Поле деятельности у них огромное – лесное и лесопарковое хозяйство, экология и природопользование, охрана водных ресурсов, почвоведение, ландшафтная архитектура. А некоторые сотрудники получили образование по направлениям юриспруденция, менеджмент, экономика и отвечают за технические, правовые, управленческие вопросы.

Еще одно ведомство - «Государственный природоохранный центр». В нем заняты специалисты с высшим образованием по биологии, почвоведению, ландшафтному дизайну. Именно они разрабатывают проектно-сметную документацию по комплексному благоустройству и озеленению территорий, а также дендрологические планы, проводят фитопатологическое обследование зеленых насаждений с использованием новейшего диагностического оборудования.

В ДПиООС работают профессионалы своего дела, многие из которых посвятили профессии не один десяток лет, награждены почетными грамотами, благодарственными письмами и памятными знаками отличия. Молодые специалисты, которые приходят на работу в Департамент, учатся у старших сотрудников, перенимают их богатый опыт.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

В городе действует политика сохранения и поддержания молодых специалистов. Один из приоритетов – подготовка кадров в сфере экологии. Сегодня в Москве можно получить экологическое образование в 16 ключевых вузах. Среди направлений обучения – радиоэкология, экологический менеджмент и экобезопасность, управление земельными ресурсами и биологический контроль окружающей среды, природопользование. Студентам-экологам предстоит изучать биологию, геологию, химию и ландшафтоведение. Будущие специалисты научатся анализировать воздействие внешних факторов на окружающую среду и прогнозировать экологические риски.

В программы по «зеленым» специальностям входят экологическое право, экономика природопользования и основы безопасности жизнедеятельности, разработка мер по защите природных ресурсов, работа с нормативной документацией, экологической экспертизы.

«Мы активно развиваем тему экологического образования, – рассказал руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский. – Наш опыт перенимают коллеги из других мегаполисов мира. Экология – инновационная отрасль городского хозяйства, поэтому мы ставим ее в один ряд с экономикой, использованием современных технологий. Медицинская статистика утверждает, что 30% негативного воздействия на здоровье человека оказывает окружающая среда. Исходя из этого мы ведем статистику и принимаем решения».

Москва – самый северный из крупнейших городов мира, столица, площадь которой превышает такие столичные города, как Лондон, Рим и многие другие. При этом в Москве выстроена система управления городом. На всей его территории действует система непрерывного образования как госслужащих, так и жителей города.

«Университет обучает школьников, проводит для них интеллектуальные квесты, мастер-классы и конкурсы, – отметил ректор Университета Правительства Москвы Василий Фивейский. – Затем – студентов, тех, что учится в вузе или проходит стажировку в правительстве Москвы. Мы работаем и с действующими госслужащими. Для них есть курсы повышения квалификации, проходят тренинги и тимбилдинги. Кроме того, обучаем и жителей предпенсионного возраста в проекте «Серебряный университет». Мы уверенно говорим о том, что удается сохранить за Москвой статус зеленого города, уникальные природные и созданные человеком объекты, к примеру, парк «Зарядье» в центре города. Развитие экологической среды позитивно влияет на облик столицы, повышает ее привлекательность, как места для проживания, и социальную удовлетворенность жителей».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Лучше всего о своих таких разных и интересных профессиях расскажут, конечно, сами специалисты в сфере экологии. Каждый из них не один десяток лет занимается охраной и приумножением природных богатств столицы. За это время им удалось многого добиться в работе, изменить город и его жителей в лучшую сторону. Об этих людях мало кто знает, но результаты их труда точно замечает большинство москвичей. Сегодня слово - профессиональным экологам.

Николай Кудрявцев, начальник отдела экологического просвещения и учета животных Дирекции природных территорий «Долина реки Сетунь» ГПБУ «Мосприрода»

Стаж работы – 11 лет.

Николай Кудрявцев Фото: Иван МАКЕЕВ

– Профильное образование получил в Московском городском педагогическом университете по специальности «Биоразнообразие». С 2010 года работаю в системе особо охраняемых природных территорий Москвы. Сейчас являюсь специалистом в области орнитологии, экспертным специалистом от ГПБУ «Мосприрода» в области биоразнообразия и учета животных. Собираю, подготавливаю и систематизирую данные по различным учетам животных - зимние учеты водоплавающих видов птиц, летние учеты выводков водоплавающих видов птиц, учеты поющих соловьев.

За время работы на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» выявил обитание и гнездование видов птиц, занесенных в Красную книгу Москвы, в том числе ястреба-тетеревятника, коростеля, обыкновенного жулана, камышницу, хохлатую чернеть и других. А еще разработал интерактивную карту по учету поющих соловьев в Москве. Приятно, что в этой работе участвуют многие жители, помогая составлять карту мест обитания этих птиц. Таким образом, совместно находим самые «соловьиные места» в городе. Кроме того, провожу лекции и вебинары по орнитологии Московского региона.

Светлана Тимощук, заведующая отделом анализа почв ГПБУ «Мосэкомониторинг»

Стаж работы – 10 лет.

Светлана Тимощук Фото: Иван МАКЕЕВ

– До января 2012 года работала в ГУП «Государственный природоохранный центр», затем моя лаборатория перешла в ведение ГПБУ «Мосэкомониторинг». Понимание, что ты на своем месте, приходит каждый раз, когда добиваешься положительных результатов в работе или исследовательской деятельности. У нас постоянно обновляется оборудование, приборная база. После ужесточения требований контролирующих ведомств, например, Федеральной службы по аккредитации, необходимо вести большой объем технических записей. Самое приятное – заниматься исследовательской работой, к примеру, разработкой новых методик измерений, исследованиями объектов окружающей среды, не входящих в область аккредитации лаборатории. Коллеги помогают совершенствовать профессиональные навыки, получать новую информацию, которую в последующем использую в работе.

Татьяна Преображенская, начальник Управления озеленительных работ ГКУ «Дирекция Мосприроды»

Стаж работы –16 лет.

– После окончания университета, конечно же, я сразу хотела заниматься любимым делом, на которое так долго училась – озеленять и благоустраивать город, улучшать экологию нашей столицы, делать жизнь людей комфортнее, а городские пространства – красивее. Поначалу было сложно – практическая работа сильно отличается от теории, в большинстве своём получаемой при обучении. Но со временем вырабатываются навыки решения проблем и нестандартных ситуаций, к которым тебя не готовили, закаляется характер, появляется полноценное видение производственных процессов на всех уровнях.

Самое сложное в нашей работе – это многозадачность и скорость. Москва очень большая по площади и всегда нужно быть в курсе происходящих событий, регулярно отслеживать и направлять работы по озеленению в рамках курируемых ДПиООС мероприятий, стараться максимально учитывать и согласовывать между собой пожелания жителей Москвы с заявками организаций и действующими нормами, правилами. В то же время качественный результат – это и есть самый приятный момент работы.

Молодые специалисты, приходящие к нам, как правило, имеют профессиональное образование, а зачастую и опыт работы в озеленении, экологии, природопользовании. Они сообразительные, активные, легко обучаемые, чрезвычайно инициативные. Получив образование и решив присоединиться к нашей команде, они в первую очередь приходят ради идеи сделать жизнь людей комфортнее, как и я когда-то. Радостно осознавать, что при объёмах нашей работы есть достойные люди, которым будет передан такой богатый опыт.

Иван Пресняков, начальник отдела планирования и мониторинга мероприятий по благоустройству и озеленению Центра по выполнению и оказанию услуг природоохранного назначения дирекции ГПБУ «Мосприрода»

Стаж работы – 10 лет.

– После окончания университета работал по специальности «Инженер-проектировщик» в коммерческой организации, выполнявшей проектные работы на экологическую реабилитацию территорий по заказу ГУ «Бюро экоанализ», подведомственного Департаменту. Потом захотелось продолжить свое развитие уже как заказчик, заниматься разработкой экологических программ и контролировать их выполнение по всему городу. Эта работа поначалу оказалась куда более сложной и разносторонней, чем предполагал. Благодаря целеустремленности и пониманию, что все делается на благо города и людей, мне удалось добиться хороших результатов. Я понял, что действительно нахожусь на своем месте, наверное, когда впервые увидел результат работы – первый реализованный проект!

В нашей работе самое сложное – уложиться в поставленные сроки при решении некоторых задач. А вот приятное – это наблюдать, как преображается Москва, участвовать в улучшении окружающей среды, любоваться счастливыми людьми, гуляющими в обустроенных и зеленых парках.

К нам на работу приходит много молодых специалистов с профильным образованием, готовых перенимать опыт и работать на благо экологии города. Коллектив – это самое ценное в любой организации.

Москва очень быстро развивается. При этом каждый человек заслуживает права на благоприятную окружающую среду. Департамент работает на благо экологии города. Даже с такой плотностью застройки Москва является одним из самых зеленых мегаполисов мира. В столице ведется постоянный мониторинг за состоянием зеленых насаждений, качеством воздуха и воды, проводятся мероприятия по снижению выбросов в атмосферу, а на особо охраняемых природных территориях города можно встретить много уникальных видов растений и животных.

Дмитрий Кузнецов, начальник отдела инновационного развития и технологических решений Управления экологической политики Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Стаж работы – 2,5 года.

Дмитрий Кузнецов Фото: Иван МАКЕЕВ

– В Департаменте я работаю с апреля 2019 года. Начинал с должности ведущего специалиста. В первое время особенно часто обращался за помощью к коллегам. Многому меня научили мои руководители, которые отнеслись с пониманием к новому сотруднику и терпеливо отвечали на мои вопросы.

Ожидания от работы полностью совпали с реальностью. Я заранее понимал куда хочу пойти работать, и с чем готов связать свою жизнь. Когда любишь то, чем занимаешься, на трудности не обращаешь внимание. Из самого приятного в работе – это видимый результат совместной работы.

В последнее время среди москвичей растет интерес к вопросам охраны окружающей среды, становится не безразлично какую воду мы пьем, каким воздухом дышим, и каждый пытается помочь нашей природе по-своему. Именно поэтому я здесь. С уверенностью могу сказать, что среди юного поколения есть немало достойных специалистов. Пока учился в университете, я встречал много умных и образованных студентов и молодых преподавателей, относящихся к своей работе с огромной ответственностью.

Среди основных задач – постоянная работа над улучшением экологии в городе для улучшения качества жизни и здоровья его жителей.

Что касается планов на будущее – буду совершенствовать свои знания. Например, я снова пошел учиться в университет, правда уже заочно, по направлению подготовки магистров "Экология и природопользование" в РУДН.