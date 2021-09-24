В Тобольске открыли новый аэропорт «Ремезов»

Фото: Правительство Тюменской области

Аэропорт «Ремезов», построенный в кратчайшие сроки в Тобольске при содействии правительства Тюменской области и компании «СИБУР», станет новым драйвером развития экономики и туризма в регионе. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на торжественной церемонии открытия воздушной гавани в древней столице Сибири.

В РЕКОРДНЫЕ СРОКИ

Современный аэропорт, расположенный в 30 км от Тобольска, был возведен в рекордно короткие сроки — за два года. На пиковом этапе строительства здесь трудилось более двух тысяч человек и использовалось свыше 830 единиц техники.

Правительство Тюменской области оказало содействие в оформлении прав на земельные участки для обеспечения аэропорта объектами инженерной и транспортной инфраструктуры. За счет регионального бюджета построена подъездная автодорога к аэропорту, отремонтирован участок дороги Тюмень – Вагай. Строительство взлетно-посадочной полосы, пассажирского терминала и других объектов наземной инфраструктуры профинансировала компания «СИБУР».

Фото: Правительство Тюменской области

Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропорта «Ремезов» составляет 2 400 метров, поэтому аэропорт способен принимать среднемагистральные воздушные суда — Boeing-737, Airbus-319/320, ТУ-204/214, Sukhoi Super Jet-100, а также различные виды вертолетов. Тобольская воздушная гавань рассчитана на обслуживание до 380 пассажиров в час. Важно, что 90% материалов, использованных для оформления интерьера аэровокзального комплекса, состоит из полимеров, производимых компанией «СИБУР». В аэропорту создано более 150 рабочих мест для жителей Тобольска.

ИМЯ ВЫБРАЛИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

Имя выдающегося сибирского картографа, архитектора и строителя Семёна Ремезова аэропорту присвоили сами жители города. Эту инициативу поддержали более 76% участников состоявшегося в древней столице Сибири народного голосования.

В день открытия аэропорт принял первый пассажирский авиарейс из Москвы, который выполнила авиакомпания North-West. В Тобольск прибыли руководители Росавиации, делегация комитета по туризму Москвы, представители туристской индустрии. Самолет Airbus-A321 проехал по рулежной дорожке через традиционную водяную арку. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько вручил аэропорту «Ремезов» разрешительные документы.

«В созвездии сибирских аэропортов появилась новая яркая звезда. Новый аэропорт — это новые возможности для развития. «Ремезов» оснащен самым современным оборудованием, обеспечивающим безопасность полетов», — подчеркнул Александр Нерадько.

Фото: Правительство Тюменской области

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Объем инвестиций компании «СИБУР» в строительство воздушной гавани в Тобольске составил 19 млрд рублей, отметил председатель правления, генеральный директор компании «СИБУР» Михаил Карисалов.

«Мы вложились в строительство не только финансово, но и креативно. Вместе с Росавиацией, правительством Тюменской области, жителями Тобольска у нас получилось настоящее соработничество. Надеюсь, оно будет продолжено и еще больше людей узнают и полюбят древнюю столицу Сибири. Наличие аэропорта позволит не только развивать туризм, но и привлекать людей, которые приедут сюда жить и трудиться на новых производствах», — сказал бизнесмен.

Открытие аэропорта в Тобольске создает колоссальные возможности для развития внутрироссийских туристических потоков, считает руководитель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева. По ее мнению, есть большой потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между Тюменской областью и Москвой — например, по созданию новых детских образовательных туристических маршрутов.

«Открытие аэропорта в Тобольске войдет в историю города, региона и страны. Уверен, это не последний наш совместный проект с компанией «СИБУР». Внутренний туризм развивается очень активно, и мы конкурируем за туристов с другими регионами. Надеемся, что теперь туристический поток в древнюю столицу Сибири существенно увеличится. Для этого мы продолжим развитие всей необходимой инфраструктуры», — подчеркнул Александр Моор.